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Дефолт США отменяется: потолок госдолга будет повышен
Белый дом и оппозиция в последний момент отодвинули угрозу финансовой катастрофы, за которой неизбежно последовал бы экономический кризис не только в Америке, но и во всём мире. Президент Джо Байден и республиканцы в нижней палате Конгресса договорились, что разрешат правительству увеличивать госдолг, который уже превысил астрономические 31,4 триллиона долларов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русскую службу новостей ВВС.
Решение должны ещё утвердить обе палаты Конгресса, на что уйдёт не менее трёх дней, а детали компромисса потребуют дальнейших многомесячных переговоров даже после того, как потолок будет повышен, предупреждают американские чиновники и конгрессмены.
Установленный Конгрессом потолок госдолга был достигнут ещё в январе, и с тех пор американский Минфин лишён права увеличивать заимствования для финансирования текущих расходов. Глава министерства Джанет Йеллен предупреждала, что такими темпами деньги закончатся уже в июне, и тогда Соединенные Штаты окажутся перед лицом первого в своей истории дефолта - "катастрофы", по выражению Йеллен.
"Это хорошие новости для всех американцев, потому что соглашение предотвращает катастрофический дефолт, который привёл бы к экономическому спаду, потере пенсионных накоплений и миллионов рабочих мест", - говорится в заявлении.
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