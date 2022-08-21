Дефицит риса в Казахстане не прогнозируется - Минсельхоз

Фото: Министерство сельского хозяйства РК

Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев побывал на рисоводческих хозяйствах Кызылординской области и пообщался с фермерами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Посевная площадь риса в стране составила 87,8 тысячи га, в среднем на 10 процентов ниже прошлого года. Из них 78,6 тысячи га посевов риса или 89,5 процента размещены в Кызылординской области, в Алматинской - 6,8 тысячи га, Жетысуской - 0,9 тысячи га и в Туркестанской области – 1,5 тысячи га.

Состояние существующих коллекторно-дренажных систем крайне неблагополучное, в результате чего усиливаются процессы засоления почв и выхода земель из сельскохозяйственного оборота.

Капитальная планировка поверхности рисовых чеков – это одно из наиболее эффективных мероприятий, обеспечивающих прибавку урожайности риса от 10 до 40 процентов. Однако многие хозяйствующие субъекты не смогут проводить это дорогостоящее мероприятие.

Минсельхоз принимает меры по стимулированию увеличения посевов менее водоёмких культур, таких как зерновые, масличные, кормовые и бахчевые.

"Сокращение объёмов посевов риса и хлопчатника напрямую влияет на социальное и экономическое положение населения региона, считаем целесообразным серьёзно подойти к этому вопросу всем ответственным за это государственным органам. Учитывая, что рисовая культура является мелиоративной, защищающей от засоления инженерные планировочные земли, в которые вложены средства государства", - заявил министр сельского хозяйства.

В акимате Кызылординской области пояснили, что в начале года планировалось сократить посевной объем риса с 84 тысяч до 64 тысяч га. Однако, предвидя последствия такого решения для населения региона, решено сохранить объём риса на площади 78,6 тысячи га.

"Несмотря на сложившиеся трудности, начато рациональное вторичное водопользование, последовательное орошение. Кроме того, в направлении диверсификации проведена работа по увеличению объёмов маловодоемких овощей, кормовых и бахчевых культур", - сказал аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев.

Минсельхоз со своей стороны оказывает всяческую поддержку рисоводческим хозяйствам. В частности фермерам реализуют удешевлённые минеральные удобрения, пестициды. Услуги по подаче воды предоставляются по льготной стоимости. Кроме того, кредитуются посевные и уборочные работы.

"В Кызылординской области в прошлом году реализовано 14 инвестпроектов в сфере АПК на сумму 3,4 миллиарда тенге, работу дополнительно получили 151 человек. До 2025 года запланирована реализация ещё 42 на сумму 56,2 миллиарда тенге. Всё это позволит компенсировать дефицит сельхозпродукции в межсезонье и стабилизировать цены на рынках области и столицы, а также позволит создать более 1000 рабочих мест. Также в текущем году на проведение осенне-полевых работ в регион выделено порядка 11,6 тысячи тонн дизтоплива, по цене на 15-20 процнтов ниже рыночной", - добавил Ербол Карашукеев.

Несмотря на сокращение посевов риса, Минсельхоз не видит причин для беспокойства по вопросу обеспеченности рынка рисом.

В 2021 году за вычетом экспортированного риса в республике в наличии было 297,7 тысячи тонн риса при ежегодном потреблении 158,6 тысячи тонн. В 2022 году урожай риса шалы прогнозируется на уровне 421,9 тысячи тонн, из которого можно произвести около 211 тысяч тонн рисовой крупы. Важно отметить, что имеющегося в наличии риса и собранного нового урожая будет достаточно для обеспечения потребности населения.

Однако, чтобы не допустить деградации почвы и не усугубить социально-экономическую обстановку в регионе, местным исполнительным органам, а также профильным министерствам необходимо проработать вопрос водного обеспечения посевных площадей риса в будущем.