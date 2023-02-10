Дефицит лекарств для лечения гемофилии опровергли в "СК-Фармации"

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Для пациентов, недополучивших лекарственные средства, работает бесплатная прямая линия.

На данный момент единым дистрибьютором "СК-Фармация" уже закуплены все необходимые препараты для лечения гемофилии и поставляются в регионы Республики Казахстан. Об этом в ходе брифинга сообщила председатель Правления ТОО "СК-Фармация" Гульнара Омарова, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Что касается орфанных заболеваний, то на 2023 год будут закуплены лекарства по спинально-мышечной атрофии, дистрофии Дюшенна, наследственные факторы свертываемости крови. Необходимо заметить, что орфанные лекарственные препараты закупаются как государством, так и единым дистрибьютором ТОО "СК-Фармация" и Фондом “Қазақстан халқына”. Дорогие, незарегистрированные в республике препараты закупает Фонд “Қазақстан халқына”, мы заключили с ними меморандум. В 2022 году Фонд закупил лекарства на общую сумму свыше 15 миллиардов тенге, таким образом 41 пациент был обеспечен орфанными препаратами. Также по таким заболеваниям, как рассеянный склероз мукополисахаридоз, аутоимунные заболевания, был расширен перечень препаратов в августе 2022 года. Теперь лекарственные препараты по ним закупаются в полном объеме", - рассказала директор Департамента лекарственной политики Минздрава РК Сауле Ержанова.

Также в ходе брифинга представители ТОО "СК-Фармация" опровергли информацию о нехватке лекарств для пациентов, которые лечатся от гемофилии. Заместитель председателя Правления ТОО "СК-Фармация" Гульнара Омарова сообщила, что на сегодня эти пациенты в полном объеме обеспечены лекарственными средствами.