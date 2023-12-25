Дед Мороз и Снегурочка поздравили водителей Петропавловска

В Северо-Казахстанской области патрульные полицейские в нарядах Деда Мороза и Снегурочки поздравили водителей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В Петропавловске сотрудники батальона патрульной полиции управления полиции переоделись в костюмы Деда Мороза и Снегурочки и останавливали автомобили, напоминая водителям необходимость строгого соблюдения правил дорожного движения. Стражи порядка также вынимали из новогоднего мешка и дарили водителям фрукты и сладости.

Автолюбители в свою очередь позитивно отнеслись к инициативе полицейских и обещали не нарушать ПДД.