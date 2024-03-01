Дебютанта UFC из Казахстана лишили побед

Ведущий статистику бойцов смешанных единоборств сайт Sherdog.com неожиданно изменил послужной список казахстанского представителя легчайшего веса Бекзата Алмахана перед его дебютным поединком в UFC, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Если раньше в рекорде Бекзата Алмахана значилось 17 побед и одно поражение, то теперь рекорд бойца выглядит как 14-1. По-видимому, некоторые из боев спортсмена Sherdog посчитал выставочными или проведенными не по правилам классического ММА.

"После расследования рекорда Бекзата Алмахана в ММА, Sherdog обнаружил, что несколько его боев на самом деле не были боями ММА. Его рекорд в Sherdog теперь составляет 14-1 вместо 17-1, и они продолжают расследовать другие его поединки. Похоже, еще один мошенник проник в UFC", — написал ресурс.

Отметим, что другой крупный портал ММА-статистики Tapology.com пока сохраняет прежний рекорд Алмахана — 17-1.

Напомним, утром 3 марта в Лас-Вегасе Бекзат Алмахан дебютирует в UFC в Лас-Вегасе поединком с российским проспектом Умаром Нурмагомедовым (16-0).