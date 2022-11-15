"Давление сохраняется": Министр нацэкономики высказался о росте цен в РК

Фото: kazpravda.kz

Министр национальной экономики Алибек Куантыров высказался о росте цен в кулуарах правительства РК, передаёт BaigeNews.kz.

Он отметил, что в целом инфляция сложилась на уровне 18,8-19 процентов. Большая доля приходится на продовольственную инфляцию. Ответил он и на вопрос журналистов о том, стоит ли казахстанцам ожидать девальвации.

"Вы видите, что курс тенге укрепился. С начала года мы видим, что где-то бывают ажиотажные периоды, сезонные, когда тенге ослабевает, но затем он восстанавливает позиции. Сейчас мы видим, что, в принципе, курс складывается ниже 460 тенге – это как раз тот курс, который закладывался нами при уточнении бюджета. Рост цен ожидается, конечно. Давление всё-таки сохраняется в текущем году. Учитывая монетарную политику Нацбанка, с учётом повышения базовой ставки Нацбанка, для чего это делается. Чтобы как раз стабилизировать этот рост. Рост всегда есть, в принципе, в любой экономике он должен быть, но он должен быть устойчивый и плавный. Сейчас с учётом этой монетарной политики мы ожидаем, что всё-таки акселерация данного темпа стабилизируется. В мире потихоньку идёт тенденция с учётом того, что центрбанки разных стран повышают базовую ставку, сейчас инфляция должна стабилизироваться. Но, конечно, всегда определённые риски сохраняются", - сказал Алибек Куантыров.

Министр отметил, что нельзя не учитывать сезонный фактор - предновогодний рост цен.