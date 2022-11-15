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  • "Давление сохраняется": Министр нацэкономики высказался о росте цен в РК
kazpravda.kz Сегодня, 12:15
96
Сегодня, 12:15
96
Фото: kazpravda.kz

"Давление сохраняется": Министр нацэкономики высказался о росте цен в РК

Министр национальной экономики Алибек Куантыров высказался о росте цен в кулуарах правительства РК, передаёт BaigeNews.kz.

Он отметил, что в целом инфляция сложилась на уровне 18,8-19 процентов. Большая доля приходится на продовольственную инфляцию. Ответил он и на вопрос журналистов о том, стоит ли казахстанцам ожидать девальвации.

"Вы видите, что курс тенге укрепился. С начала года мы видим, что где-то бывают ажиотажные периоды, сезонные, когда тенге ослабевает, но затем он восстанавливает позиции. Сейчас мы видим, что, в принципе, курс складывается ниже 460 тенге – это как раз тот курс, который закладывался нами при уточнении бюджета. Рост цен ожидается, конечно. Давление всё-таки сохраняется в текущем году. Учитывая монетарную политику Нацбанка, с учётом повышения базовой ставки Нацбанка, для чего это делается. Чтобы как раз стабилизировать этот рост. Рост всегда есть, в принципе, в любой экономике он должен быть, но он должен быть устойчивый и плавный. Сейчас с учётом этой монетарной политики мы ожидаем, что всё-таки акселерация данного темпа стабилизируется. В мире потихоньку идёт тенденция с учётом того, что центрбанки разных стран повышают базовую ставку, сейчас инфляция должна стабилизироваться. Но, конечно, всегда определённые риски сохраняются", - сказал Алибек Куантыров.

Министр отметил, что нельзя не учитывать сезонный фактор - предновогодний рост цен.

"Если летом где-то стабилизировалась инфляция за счёт продуктов питания, которые также являются сезонными, особенно это касается овощей, фруктов, тогда соответственно там уже чуть была стабилизация. Сейчас, учитывая предновогодний фактор, определённое давление, наверное, будет, особенно в декабре. Но здесь как раз-таки не нужно создавать инфляционное ожидание, потому что одно на другое накладывается и многие факторы не имеют экономического характера. Это называется поведенческая экономика, когда люди за счёт своих ожиданий дополнительно влияют на инфляцию", - сказал Алибек Куантыров.

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#экономика #цены #инфляция
Жадра Жулмухаметова Журналист
Сегодня, 12:15
96
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