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Даурен Ермеков "задушил" российского бойца в Самаре
Казахстанский боец Даурен Ермеков выступил на турнире по смешанным единоборствам Ural Fighting Championship 2 в российском городе Самара, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Ермеков провел бой с россиянином Гамзатом Хирамагомедовым и победил его удушающим приемом во втором раунде
Таким образом, Даурен Ермеков одержал восемнадцатую победу в профессиональной карьере, а Гамзат Хирамагомедов потерпел третье поражение.
Добавим, что это был третий бой Ермекова и Хирамагомедова: впервые они встретились в 2015 году в любителях — тогда российский файтер победил единогласным решением судей; в июле прошлого года, уже в профи, казахстанец нокаутировал своего соперника во втором раунде.
Также стоит добавить, что Ермеков является чемпионом лиги Eagle FC в среднем весе, учредитель которой — экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.
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