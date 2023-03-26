Даурен Ермеков "задушил" российского бойца в Самаре

Фото: sports.kz

Казахстанский боец Даурен Ермеков выступил на турнире по смешанным единоборствам Ural Fighting Championship 2 в российском городе Самара, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Ермеков провел бой с россиянином Гамзатом Хирамагомедовым и победил его удушающим приемом во втором раунде

Таким образом, Даурен Ермеков одержал восемнадцатую победу в профессиональной карьере, а Гамзат Хирамагомедов потерпел третье поражение.

Добавим, что это был третий бой Ермекова и Хирамагомедова: впервые они встретились в 2015 году в любителях — тогда российский файтер победил единогласным решением судей; в июле прошлого года, уже в профи, казахстанец нокаутировал своего соперника во втором раунде.

Также стоит добавить, что Ермеков является чемпионом лиги Eagle FC в среднем весе, учредитель которой — экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.