Данные о нападениях собак на людей искажаются в Казахстане - волонтёры

Недавно в СМИ вышла тревожная статистика о том, что за первое полугодие 2023 года от укусов бездомных животных в Казахстане пострадал 81 ребёнок, трое погибли. При этом волонтёры бьют тревогу, заявляя, что информация не соответствует действительности. Корреспондент BaigeNews.kz попробовал разобраться на примере Астаны, есть ли в городе реальная опасность бродячих собак и как найти золотую середину в вопросе бездомных животных.

Руководитель фонда "Стопотлов" Мария Гребёнкина считает, что в Астане на сегодня нет бродячих животных, а соответствующие службы не могут выполнить поставленный перед ними план по их отлову.

"Я руководитель приюта, куда привозят всех отловленных животных. Так вот, сами отловщики подходили к нашим волонтёрам и просили, чтобы я попыталась повлиять на акимат, потому что им негде брать собак, а их заставляют их искать. Каждая бригада за день должна выполнить план – 10 животных. Они начали звонить по объявлениям в olx и забирать животных оттуда. То есть сейчас угрозы бродячих животных в Астане нет. А отловщики не могут выполнить план и уйти с работы, пока не выполнят его. Они уже сами в отчаянии и не знают, где этих животных находить", - заявила она.

По словам зоозащитницы, у неё есть все доказательства таких фактов.

"У меня есть голосовые сообщения, скриншоты, видео. Уже заинтересовалась прокуратура этими фактами. Служба отлова должна отлавливать взрослых собак, чтобы защитить людей от опасности. Так вот они ежедневно привозят из 50 животных 45 щенков", - сказала она.

При этом Гребёнкина уверена, что информация о нападении животных на детей недостоверна.

"Им нужно выполнить план, чтобы на следующий год дополнительно попросить денег, сказав: смотрите, сколько много собак. По факту этого количества собак нет. Служба отлова сейчас нарушает законы", - сказала она.

Лилия Сарсенова - руководитель ОЮЛ "Ассоциация по защите животных "Inucobo" в Казахстане. Она согласна с Гребёнкиной, что данные по нападениям собак на людей искажаются.

"Преподносится так, как будто нападают бродячие собаки. На самом деле нападают, в основном, владельческие – те, которых хозяева выпускают за пределы своей территории погулять. Но они все равно продолжают охранять свою территорию и могут напасть на прохожего. Были случае во дворах также, когда ребёнка укусила своя же собака. А люди потом заявляли, что это бродячие собаки", - отметила наша собеседница.

Она считает, что самый гуманный и безопасный путь для регуляции численности бродячих животных по-прежнему остается стерилизация.

"Это не просто позиция зоозащитников, есть официальные данные, научно обоснованные труды о том, что самый эффективный способ борьбы с численностью бездомных животных - стерилизация. И такой метод как выпуск на волю после стерилизации позволяет, во-первых, не заполнять приюты, не содержать там долгое время или пожизненно этих животных. Можно стерилизовать, вакцинировать от бешенства и выпускать на волю. Четыре года это делал Уральск. И мы видим по публикациям в СМИ, что там не было случаев нападения животных".

По словам зоозащитницы, метод стерилизации и выпуска на волю – это рекомендация Всемирной организации по охране здоровья животных OIE для стран-членов ВТО. Если они вакцинированы, стерилизованы – то они не размножаются и не распространяют болезни.

"Какие-то животные – собаки, кошки - они все равно должны находиться в городе, нравится это человеку или нет. Потому что они таким образом охраняют территорию от животных, которые могут иммигрировать из других регионов. Животные постоянно мигрируют. Например, Россия занимается стерилизацией и выпуском на волю, и в Атырау очень много российских животных появилось с бирками. Для собаки это небольшие расстояния. Животные не понимают административных единиц", - добавила она.

Волонтёр отметила, что в Казахстане не ведётся учет даже по домашним животным, не то, что по бездомным. А чтобы посчитать бродячих, нужно знать, сколько есть домашних вообще, чтобы аналитическим путём понять вероятность того, сколько из них окажется на улицах.

"У нас в отловах сейчас животные вполне социальные – 80-90% не боятся человека. Мы видим, что это бывшие домашние животные, максимум – их потомство. Это не какие-то собаки динго дикие. Агрессия животных делится на спровоцированную и неконтролируемую. Неконтролируемая агрессия случается достаточно редко и мы согласны, что это уже повод для усыпления. В большинстве случаев мы сталкиваемся с спровоцированной агрессией. То есть собака защищала либо территорию, либо свое потомство, что-то свое", - сказала она.

Мы попросили Лилию, как человека, который постоянно работает с животными, дать совет, как вести себя, если собака проявляет агрессию.

"Существует всего три коротких правила – три "нет". Первое – это не смотреть в глаза собаке, потому что в природе прямой взгляд – это угроза. Второе – не надо разговаривать, потому что это тоже контакт. Если вы боитесь животное, не нужно с ним контактировать. Третье – прикосновение. Постарайтесь просто пройти спокойно мимо. Если собака бежит навстречу, лучше остановиться и замереть. Если собака начала обнюхивать вас, то значит она уже идёт на контакт. Дайте себя обнюхать, но при этом не контактируйте", - сказала она.

Зоозащитница заверила, что за 12 лет плотной работы с бездомными животными её никто никогда не кусал.

"Я ни разу не видела собак с неконтролируемой агрессией. Огрызаются собаки, когда их ловишь, допустим, чтобы спасти. Если это раненое животное, например. Они боятся, когда над ними нависают. Нависать над собакой тоже нельзя", - добавила она.

Мы связались и с управлением контроля и качества городской среды города Астаны, которое курирует службу отлова, чтобы услышать их ответ на претензии и доводы зоозащитников.

"Нам ежедневно приходят жалобы на бродячих животных от населения города. Хоть одну собаку видят, люди уже обращаются к нам. Щенки это или взрослые собаки, стерилизованные ли они, добрые или нет – им это не важно. Их интересует безопасность своих детей. Так как "Астана ветсервис" организовано, чтобы удовлетворять запросы населения, они работают в этом направлении. В общем поступает 35-40 заявлений: простые жители и активисты звонят на рабочие телефоны, также жалобы поступают из инстаграм и службы 109", - отметил руководитель отдела ветеринарии и защиты растений управления контроля и качества городской среды Азат Турапбаев.

Мы попросили его прокомментировать заявления зоозащитников о плане, который устанавливают отловщикам.

"Насчёт плана. Они всегда превышали план, потому что очень много заявок поступает. Им приходится это отрабатывать. Это их работа. По закону если собака находится не на привязи в общественных местах, они должны их отлавливать", - сказал чиновник.

Турапбаев отметил, что в законе прописано, что можно выпускать стерилизованных животных в среду.

"Но акимат учитывает не только мнение зоозащитников, превалирует мнение всего населения в целом. Население не хочет видеть бродячих собак на улицах. Получается, мы ментально не пришли к этому. Зоозащитники – это лишь малая часть населения. Их всего около ста человек в Астане, например", - отметил он.

Глава ветотдела добавил, что Астана перешла на гуманный отлов с 2018 года, с этого момента прекратили отстрел.

"Несмотря на закон в некоторых регионах продолжают стрелять. Руководство нашего города всегда защищало животных. У нас больше всех регионов было выделено средств на стерилизацию, гуманный отлов. Астана впереди остальных регионов больше, чем на пять лет. Мы впервые внесли, даже, когда этого не было в законе, такое понятие как "стерилизация". С 2017 года действует эта практика, и в столице за это время было стерилизовано 10 тысяч собак. Стерилизация, как показывает практика, где-то имеет эффект, где-то нет", - сказал он.

Турапбаев сообщил, что 20 ноября этого года самый большой питомник в Астане передали зоозащитникам.

"Это впервые в практике, когда государственное имущество передают в управление волонтёрам. Финансирование выделяется посредством госзакупок", - отметил он.

По информации управления, с начала года в Астане отловлено 9616 животных (7604 собак и 2012 кошек).

Также сотрудники управления обратились к казахстанцам.