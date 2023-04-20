Дальнейшую трансформацию СВМДА обсудили на совещании в Астане

Фото: МИД РК

В Астане состоялось заседание Комитета старших должностных лиц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИД РК.

Обсуждение проекта необходимых мер для трансформации СВМДА, разработанного казахстанским председательством совместно с секретариатом Совещания, стало основным вопросом повестки заседания.

Председатель комитета – заместитель министра иностранных дел РК Канат Тумыш отметил, что проект дорожной карты подготовлен в соответствии с Астанинским заявлением по трансформации СВМДА, принятым по итогам 6-го саммита СВМДА в Астане в октябре 2022 года.

"Дорожная карта должна быть направлена на постепенное достижение стратегической цели преобразования СВМДА в полноценную международную организацию путём дальнейшего укрепления организационной структуры Совещания", - подчеркнул Канат Тумыш подчеркнул.

Генеральный секретарь СВМДА Кайрат Сарыбай информировал о ходе реализации мер доверия в измерении "Новые вызовы и угрозы", представил финансовый отчет Секретариата СВМДА за 2022 год, отчет аудитора по проверке финансово-хозяйственной деятельности Секретариата СВМДА за двухлетний период, а также призвал активно подключаться к работе Фонда СВМДА.

В целях повышения узнаваемости форума председательство предложило продолжить в столицах государств-членов акцию "Аллея СВМДА", закладка которой впервые осуществлена в июне 2021 года в президентском парке Астаны.

По итогам заседания утверждены годовой план форума аналитических центров на 2023 год и концепция в приоритетной сфере "Устойчивое развитие", подготовленная Королевством Таиланд в качестве координатора данной сферы.