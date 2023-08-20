Cёла Мангистау подтопило после ливня

В Мангистауской области после ливня затопило улицы сёл возле Жанаозена, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz.

Как сообщает пресс-служба акимата Жанаозена, в результате кратковременного ливня утром 20 августа подтопило улицы и дворы сёл Рахат и Тенге. В селе Рахат - восемь дворов и одна улица, в Тенге - четыре двора и три улицы.

"От коммунальных служб и производственных учреждений работают 12 водосборных машин, городской отдел по чрезвычайным ситуациям и пять мотопомп", - сообщили в акимате Жанаозена.