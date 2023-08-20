Cёла Мангистау подтопило после ливня
Вчера, 23:25
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Вчера, 23:25Вчера, 23:25
160Фото: lada.kz
В Мангистауской области после ливня затопило улицы сёл возле Жанаозена, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz.
Как сообщает пресс-служба акимата Жанаозена, в результате кратковременного ливня утром 20 августа подтопило улицы и дворы сёл Рахат и Тенге. В селе Рахат - восемь дворов и одна улица, в Тенге - четыре двора и три улицы.
"От коммунальных служб и производственных учреждений работают 12 водосборных машин, городской отдел по чрезвычайным ситуациям и пять мотопомп", - сообщили в акимате Жанаозена.
Самое читаемое
- Жительница Кокшетау с уникальным голосом отправилась на телешоу к Малахову
- Опубликованы имена погибших в шахте "Казахстанская" горняков
- Девять человек погибли в жутком ДТП в Балхаше
- Опубликованы фото всех пятерых погибших на шахте "Казахстанская"
- "Новичкам несладко" – акмолинские бизнесвумен ждут поддержки государства