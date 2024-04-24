Чтобы понять, что Бишимбаев бил Нукенову, не нужно обладать научными познаниями - прокурор

В Астане продолжается главное судебное разбирательство по делу об убийстве Салтанат Нукеновой. В совершении преступления подозревают её супруга, экс-министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева. Сторона защиты заявила ходатайство о приобщении к делу выводов специалистов, исследовавших видео с камер в ресторане BAU. Однако суд и все стороны заседания посчитали, что в этом нет необходимости, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Мною 18 апреля 2024 года отправлено уведомление с распиской о том, что назначается видеотехническое исследование… Мною отобрана расписка у специалиста, который обладает познаниями в этой области. Прошу приобщить исследование по видеозаписи, которая начинается с 07:16 до 07:20. В материалах уголовного дела имеется протокол. Следователем было осмотрено. Никаких экспертиз либо исследований не было назначено по этому делу. Следователь своим взглядом описала это видео. Я считаю, что это неправильно. Потому что следователь должна была обратиться за специальными знаниями в этой области. Потому что каждый человек по-своему видит то или иное изображение либо видео", - сказала адвокат Назкен Кусаинова.

По её словам, специалист увеличил и замедлил видео. Отмечено, что данный эксперт обладает специальными познаниями и сможет пояснить ввиду отсутствия фототехнической экспертизы в материалах уголовного дела.

Адвокат потерпевшей стороны Жанна Уразбахова высказалась против этого ходатайства.

"Мы полностью возражаем. Потому что в рамках досудебного расследования нам об этом неоднократно говорили, в ходе судебного следствия исследовалась габитологическая экспертиза, то есть портретная, которая исследовала как раз-таки в том временном промежутке, о котором сейчас говорит защитник. С заключением экспертизы все ознакомлены. На видеофайлах изображён сам Бишимбаев. Он это в ходе судебного следствия не отрицал. Он говорит: "Да, я бил. Это был я. Я её заволок за волосы". Он это полностью признал. В связи с этим нет никакой необходимости данное видео приобщать к материалам дела", - сказала Уразбахова.

Свою точку зрения высказала прокурор Айжан Аймаганова.

"Участники процесса, давайте смотреть правде в глаза. Для того, чтобы понять, что Бишимбаев бил Нукенову, нет необходимости обладать каким-то научными познаниями. Мы это всё видели. Не только эти записи вменяются ему в обвинение", - сказала прокурор.

Ранее сообщалось о том, что Бишимбаев работал с психологом, чтобы избавиться от нарциссизма и просил домработницу следить за своей супругой.

Также стало известно, о чём экс-министр переписывался с ясновидящей в день смерти Салтанат Нукеновой. 24 апреля ясновидящая дала показания в суде.