"Я на свои ощущения смотрела" – о чём говорила ясновидящая Бишимбаеву в день смерти Нукеновой

В столице проходит очередное судебное разбирательство по делу Куандыка Бишимбаева, передаёт корреспондент BaigeNews.kz. Ясновидящая, к которой подсудимый звонил в день смерти Нукеновой, рассказала, о чём говорила с Бишимбаевым.

В 14.11 часов ясновидящей поступил первый звонок от Бишимбаева, в ходе которого он рассказал, что они с супругой выпили и подрались. Потом ясновидящая не принимала звонки от него, потому что считала, что её клиент находится в пьяном состоянии, и не воспринимала его всерьёз. Только в 15.51 она ответила на настойчивые звонки экс-министра. Тогда она спросила у него, где они находятся, и порекомендовала вызвать скорую помощь.

Когда подсудимый позвонил тарологу в 19.44, они разговаривали на протяжении одной минуты. Судья спросила, о чём они говорили.

"Он одно и то же повторял, звонил, кричал. Я его всегда просила, позвони в скорую, не звони мне, не беспокой меня, почему ты мне всё время достаёшь. Звонит и звонит. Вот так и время проходит", - объяснила свидетель.

Последний звонок был в 20.01. Как пояснила ясновидящая, во время этого звонка она также сказала Бишимбаеву не звонить ей, а вызывать скорую или врача.

"Я думала, он психованный", - сказала свидетель. "Ранее такое было, чтобы он вот так звонил?", - спросила судья. "Один раз он ночью звонил мне месяца три-четыре назад. Вот так всю ночь покоя не давал. По работе, деньги не поступают мне, когда поступят. Я подумала, в состоянии опьянения", - ответила свидетель.

Также она вспомнила, что в один из разговоров она говорила Бишимбаеву: "Замученная она, отдыхать ей хочется, спать хочет"

"С двух часов он звонил вам почти до восьми вечера. За шесть часов он звонил неоднократно. Вы карты раскладывали?", - спросила судья. "Нет, я на свои ощущения смотрела", - сказала таролог.

Напомним, ясновидящая рассказала о поведении Бишимбаева в день смерти Нукеновой. Второй подсудимый Бакытжан Байжанов опроверг её слова.