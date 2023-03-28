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Что ждать от новых депутатов мажилиса? Мнение политологов
Казахстанские политологи высказали мнения о том, чего ждать от новых депутатов мажилиса, и как они могут реализовать себя в законотворчестве, передаёт BaigeNews.kz.
Политолог, общественный деятель и кандидат исторических наук Адиль Сайлаубек считает, что новые лица в парламенте и маслихатах ещё должны заслужить политический вес и народное доверие.
"Прошли внеочередные выборы в мажилис, областные маслихаты. Во всех партиях есть новые лица. Да, остались сильные игроки из прошлых созывов, но появилось много новых, ранее не избиравшихся депутатов. С одной стороны - это очень хорошо. Таким образом исполняется воля народа, обновляется политический фундамент государства. Но с другой стороны - многие из прошедших в парламент депутатов не имеют веса, не знакомы людям. Возможно, некоторые из выдвинутых партией личностей имеют какую-то славу в узком кругу лиц, но народ их не знает, не знает их заслуг. Сейчас им нужно грамотно себя представить, показать, чего они стоят. Почему люди должны им доверять? Вот на этот вопрос им предстоит ответить и сделать это в ближайшее время. Опять же, не стоит забывать про ветеранов мажилиса, которые могут затмить новичков своим опытом и авторитетом", - сказал он.
Эксперт подчеркнул, что количество молодёжи, женщин и инклюзивных кандидатов должно расти.
"Молодёжи не так много, как хотелось бы, но очень много женщин. Это радует, именно об этом говорил президент. Среди входящих в квоту есть очень много амбициозных новичков. Очень надеюсь, что они смогут реализовать свой потенциал. Кстати, интересно, что многие из новеньких - представители медиасферы, журналисты. Посмотрим, к чему приведет эта тенденция. Есть и акыны, представители социальной сферы, культурной, образования. В общем полный набор", - отметил Сайлаубек.
Политолог добавил, что решение акына Рината Заитова представлять партию Amanat - правильный и логичный шаг. Так как Новый Казахстан нужно строить сообща.
"Человеку свойственно ошибаться и менять своё мнение. Тем более, для Заитова сотрудничество с Amanat - это хорошая возможность помочь людям, сделать много добрых дел. Такие люди очень нужны, у них своё мнение и своё виденье, которое отличается от привычного нам. Главное, чтобы он хотя бы 40-60 процентов своих планов смог воплотить. Меня успокаивают слова из его выступления о том, что он будет через партию нести слово народа. Не считаю, что он лицемерит, представляя Amanat. Лучше что-то делать, чем стоять в стороне", - резюмировал он.
Политолог Андрей Чеботарёв отметил, что прошедшие парламентские выборы привели к уходу от сформированного и искусственно поддерживаемого с 2012 года трёхпартийного состава депутатского корпуса мажилиса, а также возвращению в него после длительного перерыва беспартийных депутатов.
"Из шести теперь уже парламентских партий только Amanat получила депутатские мандаты с учётом результатов голосования по партийным спискам и одномандатным округам. В связи с этим она будет иметь самую большую депутатскую фракцию в составе 62 человек и, как следствие, влиять на законодательную деятельность и организационно-кадровые вопросы в мажилисе. При этом из предыдущего созыва в новый пришли 19 "аманатовцев", включая председателя партии Ерлана Кошанова. Так что депутатский корпус данной партии в значительной степени обновился. Вместе с тем на неё сейчас ложится вся полнота ответственности за качество принимаемых законов", - подчеркнул он.
Поскольку регламент нижней палаты парламента допускает создание фракций только при наличии не менее семи депутатов, то из остальных партий такую возможность имеет только партия "Ауыл", получившая восемь мандатов. Хотя не исключено, что по инициативе депутатов от других партий указанное выше количество может быть сокращено.
"В любом случае все эти партии получают статус парламентской оппозиции. В связи с этим каждая из них имеет право на избрание своего депутата председателем одного из постоянных комитетов палаты. Так что пять из семи комитетов мажилиса возглавят оппоненты партии парламентского большинства. Скорее всего, между партиями аналогичным образом будут распределены и должности секретарей комитетов. Следует отметить, что партия "Ауыл" не является новичком в законодательном органе. Она была создана в 2000 году группой парламентариев во главе с Гани Калиевым и имела в мажилисе II созыва (1999-2004 гг.) депутатскую фракцию в составе 10 человек. Правда, последующие парламентские выборы эта партия проигрывала. Так что сейчас она фактически вернулась на прежние позиции. Причем имея в составе двух экс-кандидатов в президенты страны - Жигули Дайрабаева и Каракат Абден. Судя по всему, мажилисмены из "Ауыла" объединят свои усилия с председателем партии, сенатором Али Бектаевым, который в январе этого года был избран на новый срок", - добавил он.
Партии "Ак жол" и Respublica получили по шесть мандатов, напомнил политолог.
"Первая из них вернула в мажилис четырёх экс-депутатов - Азата Перуашева, Ерлана Барлыбаева, Казыбека Ису и Данию Еспаеву. Что касается "республиканцев", то они только приступают к осуществлению парламентской деятельности. При этом трое из них - Айдарбек Ходжаназаров, Руслан Берденов и Динара Шукижанова являются сопредседателями данной партии. Народную партию Казахстана будут представлять пять человек, включая экс-депутатов мажилиса Магеррама Магеррамова и Ирину Смирнову. Председатель партии Ермухамет Ертысбаев, как и заявлял ранее, в депутаты не пошёл. Общенациональная социал-демократическая партия является ещё одним новичком в парламенте. Причём по своим политическим позициям она больше соответствует статусу парламентской оппозиции, чем остальные партии. От неё в мажилисе будут участвовать председатель Асхат Рахимжанов и экс-кандидат в президенты Нурлан Ауесбаев", - подчеркнул Чеботарёв.
Что касается семи депутатов, избранных в качестве самовыдвиженцев, то среди них эксперт выделил давнего оппонента власти, издателя газеты "Общественная позиция" ("ДАТ") Ермурата Бапи и известного своей активной гражданской позицией адвоката Абзала Куспана.
"С учётом количественного фактора влияние данных депутатов на законодательный процесс будет ограниченным. Поэтому не исключено, что некоторые из них вступят в ряды какой-либо из парламентских партий", - считает политолог.
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