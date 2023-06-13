Что такое "гуманная педагогика" и Soft Mozart, рассказал казахстанский эксперт

Фото: Из личного архива Мадины Санкибаевой

Мадина Санкибаева – педагог, ученица автора концепции гуманной педагогики Шалвы Амонашвили, психолог, музыкант и официальный представитель уникальной программы обучения игре на фортепиано "Soft Mozart" в Казахстане. Вместе с мужем Ерасылбеком Санкибаевым они воспитывают двоих сыновей 18-ти и 15-ти лет, а также шестилетнюю дочь. У семьи есть общий проект – они открыли единственный семейный центр по гуманной методике в Астане. Корреспондент BaigeNews.kz побеседовал с Мадиной о воспитании детей, музыкальном образовании и культуре в целом.

- Расскажите о себе и вашем пути в гуманной педагогике. У кого вы учились?

- Мы с мужем обучались в институте ценностно-ориентированной психологии Олега Гадецкого на факультете "Наука жизни". Обучение проходило три года. Первый год в направлении "Познай себя", второй – "Управляй собой" и третий – "Реализуй себя". На третьем году мы обучались на кафедре гуманной педагогики у Шалвы Александровича Амонашвили (советский и грузинский педагог, доктор психологических наук – авт.). До этого я одновременно с текущим обучением поступила в академию Шалвы Александровича. Сейчас я продолжаю обучаться у него на курсе для профессорского состава высшей школы гуманной педагогики.

Мадина с семьей, фото из личного архива

Своими наставниками я считаю, конечно, Шалву Александровича Амонашвили, Паату Шалвовича Амонашвили (президент международного центра гуманной педагогики, доктор психологических наук), Алексея Анатольевича Бабаянца (педагог-психолог) и Олега Георгиевича Гадецкого (психолог-тренер, писатель, кандидат философских наук). Также одним из своих учителей я считаю Марину Замшарифовну Таргакову (врач, психотерапевт, руководитель казахстанского центра гуманной педагогики), потому что именно с её лекций начался наш с супругом путь в психологии и педагогике.

С Ш.А.Амонашвили, фото из личного архива

- В чём суть гуманной педагогики, каковы её основные принципы? В чём отличие от авторитарной системы?

- Суть гуманной педагогики в том, что в её центре стоит дух человека, который несёт знания. Когда есть сила духа, человека ничего не может сломить. Эта сила духа, даже если он ничего не знает о внешней, словесной или понятийной духовности, очень сильно магнитит детей.

Гуманная педагогика считает ребёнка явлением. Как природное явление. Мы не злимся на молнию, дождь, снег. Также нужно воспринимать человека в любом возрасте.

Гуманная педагогика понимает, что у ребёнка есть природные силы или три страсти: первая - к развитию, вторая – к взрослению и третья – к свободе.

В центре авторитарного метода стоят знания, умения и навыки. Но воспитания там нет, нет четвёртого измерения – духа.

Дети, которые родились после 2000-х годов, притягиваются как к магниту только к таким педагогам или личностям, у которых есть сила духа, духовность. Не внешняя, а внутренняя.

С Анатолием Бабаянцем и Мариной Таргаковой, фото из личного архива

- Как сохранять баланс между вседозволенностью и гуманностью в воспитании? Многие люди путают эти понятия.

- Вседозволенность – это попустительство родителя в плане своей ответственности. Гуманность – это не вседозволенность, а строгость с любовью. Такая строгость проявляется в том, что мы можем задавать правильные вопросы ребёнку, которые будят в них совесть, желание проявить красоту поступков. Это такие вопросы: "Как бы ты мог поступить лучше?" "Как было бы красивее?"

- Чем современные дети отличаются от детей предыдущих поколений. Какой к ним нужен подход?

- Современные дети отличаются тем, что они рождены в невероятном материальном изобилии. Поэтому миллениалы по своей природе очень изобильны и требуют того же от нас. Самые распространённые их фразы: "Мне скучно" и "Я устал". Мы думаем, что этим детям нужна каждый раз какая-то новая картинка, которая их удовлетворит. Но им этого недостаточно. Их интересует то, что у вас внутри, только тогда им будет интересно. У них огромная потребность в силе духа, истинной красоте. Именно этого они хотят. Тогда они проявляют все свои удивительные качества и таланты.

- Вы официальный представитель программы "Soft Mozart" в Казахстане. Как вы получили эти знания?

- С этими знаниями я столкнулась абсолютно случайно. Мой друг нашёл онлайн-книгу удивительного музыканта-новатора Елены Хайнер - уроженки Советского Союза, давно эмигрировавшей в США - о её авторской программе "SoftWayToMozart" или коротко "Soft Mozart". Я ей сразу же написала. Потом прошла обучение и автоматически стала официальным представителем этой методики в Казахстане, потому что была единственной, кто прошёл такое обучение. Мой муж обратился в благотворительные организации. Я написала проект, и мы выиграли грант. После этого открыли пять кабинетов в Астане для обучения детей музыке по методике "Soft Mozart".

Фото из личного архива героини

- Расскажите подробнее об этой программе: в чем её уникальность? Как в этой методике проявляется гуманный подход?

- Это обучение игре на фортепиано и музыкальной грамоте для любых начинающих с трёх лет и старше, включая взрослых. Обучение происходит в виде компьютерной программы, игры, позволяющей научиться читать нотный текст и играть на фортепиано - сначала электронном, потом обычном. Происходит это с помощью азбучного формата музыкального текста. Как в школе учат детей, начиная с азбуки, так и в этой программе к нотному тексту можно обратиться как к азбуке. Здесь есть свои символы, чтобы детям было проще и интереснее запоминать ноты: до – домик, ре – репка, ми – мишка и так далее. Для казахского языка и английского языков соответственно это другие обозначения.

Уже на первом уроке трёхлетка начинает понимать нотный текст и играть на фортепиано двумя руками, а дети постарше и взрослые за один урок могут не только понимать ноты, но и выучить наизусть какое-то несложное произведение.

Методика уникальна тем, что даёт начинающему ученику в любом возрасте победить самого себя. Такое обучение не делит учеников на способных и неспособных, потому что "Soft Mozart" не сравнивает, а даёт каждому человеку возможность поверить в себя. По этой программе я обучаю детей с ограниченными возможностями, и это очень положительно сказывается на их развитии. В этом и есть гуманность программы. Она также поддерживает все три страсти ребенка, которые учитываются в гуманной педагогике: к развитию, взрослению и свободе.

Фото из личного архива героини

Это то, чего не доставало современному музыкальному образованию, в котором сейчас по большей части преобладает авторитарное мышление. В нынешней системе отбирают только тех, у кого музыкальные способности ярко выражены. А ведь может быть, что они пока просто не проявились. Старую систему привлекают результаты и звания.

Для меня Елена Владимировна Хайнер ассоциируется с Менделеевым, потому что этот метод на самом деле является научным педагогическим открытием. Я очень мечтаю, что программу "Soft Mozart" будут внедрять в школах вместо уроков пения. Потому что уроки пения продолжаются с первого по шестой класс. А в конце этого курса дети абсолютно не понимают ноты, не умеют ни писать их, ни читать, ни, тем более, петь. С этим предложением я обращалась в министерство образования, обивала пороги школ и детских садов, но поддержку не нашла. Видимо, наша система образования пока не готова к таким реформам.

Я считаю, что метод, который создала Елена Хайнер, музыканты примут только через 100-150 лет, когда будет уже поздно, и система музыкального образования будет совершенно разрушена.

- Как вы оцениваете уровень музыкального образования в нашей стране, какие проблемы видите?

- Трагедия системы музыкального образования в Казахстане, как я уже говорила, заключается в том, что в музыкальную школу отбирают детей с врождёнными и явными способностями к музыке и оставляют за бортом тех, у кого эти способности не проявились по разным обстоятельствам. Ведь это не значит, что эти дети не способны и не годны для музыкального образования. Это значит, что до сих пор используются методы, которые не являются универсальными и доступными для всех вне зависимости от способностей.

Трагедия также в том, что даже отобранные и талантливейшие дети после двух-трёх лет обучения в музыкальной школе навсегда закрывают крышку фортепиано, футляр от домбры или кобыза, скрипки или флейты. Кто виноват в том, что они больше никогда не вернутся в музыкальный мир и не подарят ему новых Курмангазы и Моцартов? Тихая ненависть поселится в их сердцах к любому проявлению творчества.

Комедия же состоит в том, что, даже если ребёнок выдерживает весь процесс музыкального образования, и, спустя 10-15-20 лет невероятных усилий души и тела, попадает в мир большой музыки, то сцена, на которой он выступает, обращена к почти пустому залу. Немногочисленные зрители являются, в основном, самыми близкими людьми, которые знают и ценят путь этого человека. Но их ничтожно мало.

Я не говорю о концертах, на которых звучит какая-то очень популярная музыка – саундтрэки из кинофильмов и так далее. Это модно, люди наряжаются и идут на них. Это такая фейковая культурная жизнь.

- А что плохого в исполнении музыки из кинофильмов?

- Они организуются с посылом "лишь бы люди оркестр послушали". Что же в ней не так, и почему эта музыка "дешёвая"? Потому что её создатели опирались на лёгкие последовательности аккордов, которые может сыграть третьеклассник музыкальной школы. Там нет достойного и полноценного развития темы и происходит постоянный повтор одного и того же материала, просто добавляется громкость и количество инструментов.

Люди должны интересоваться настоящей качественной классической музыкой, посещать концерты, на которых происходит очень тонкий диалог композитора со зрителями.

- Что же для этого нужно делать? Как прививать музыкальную культуру детям, и с какого возраста ребёнку нужно заниматься музыкой?

- Дело не просто в музыкальной культуре, а в культуре в целом. Истинная культура, которая отражается в быту, поведении, речи, жизни, целеполагании человека как личности - к чему он будет стремиться потом, насколько его цели в жизни будут культурными. Даже если брать этимологию слова "культура" - это Культ Ра. Ра – это Бог солнца. То есть культура – это когда мы в центр жизни ставим духовность. Не зря же говорится, что, когда Бог стоит в центре, всё остальное автоматически встаёт на свои места. Таким образом, используя музыкальную культуру и стремление к ней как один из инструментов постижения истинной культуры человека, наше общество будет развиваться и достигать каких-то значимых результатов.

Путь к истинной культуре можно начать с дошкольного возраста или начального школьного возраста с музыкального образования для всех, не "отбирая" детей. Как с помощью программы "Soft Mozart", так и других новаторских методов игры на музыкальных инструментах, которых сейчас предостаточно на самом деле. Просто им не дают возможности проявляться, потому что система музыкального образования, которая сложилась веками, она закостенела.

После музыкального образования нужно давать детям обширное образование, познание мира искусства в целом, глубокого народного творчества, мирового классического творчества. Это такое познание в широком смысле. Познание истории - не просто по учебникам, а глубокой. Нужно давать детям в основу духовные ценности.

Истинно культурный человек будет по-настоящему свободен. Настоящая свобода – это когда у тебя нет страха, сомнений, есть только голос совести, который несёт в себе и честь, и достоинство, и культуру, и долг, и добро, и любовь в этот мир. Такому человеку не страшно даже перед глазами смерти, потому что его совесть чиста, он знает, что он каждый день делал всё честно и красиво. Очень хочется, чтобы взрослые воспитывали в себе эти качества и передавали их своим детям.

- Спасибо за беседу!