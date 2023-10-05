Что привезут Павлодарская и Абайская области на ярмарку в Астану

В эти выходные, 7 и 8 сентября, в столице пройдет очередная региональная ярмарка сельхозтоваропроизводителей. Со своей продукцией в Астану приедут аграрии Павлодарской и Абайской областей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Астаны.

Ярмарка будет проходить в субботу и в воскресенье с 9.00 до 18.00 на площади перед Университетом искусств Шабыт.

"Общий объем продукции, которую планируют привезти представители обеих областей, составит около 700 тонн и свыше 40 наименований. В том числе мясо-молочная, колбасная, рыбная, плодоовощная продукция, сахар, мука, крупы, растительные и животные масла, фрукты, мед, национальные напитки и блюда, и т.д", - сообщили в акимате.

Сельхозтоваропроизводителей Павлодарской области реализуют 560 тонн продукции на сумму свыше 350 млн тенге, в том числе мясо (говядина, конина, баранина), мясо-молочную продукцию, картофель, овощи, бакалейную продукцию (мука пшеничная, крупы, хлебобулочные и кондитерские изделия).

Область Абай привезёт свыше 120 тонн продукции. В их числе: