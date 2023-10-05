Что привезут Павлодарская и Абайская области на ярмарку в Астану
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В эти выходные, 7 и 8 сентября, в столице пройдет очередная региональная ярмарка сельхозтоваропроизводителей. Со своей продукцией в Астану приедут аграрии Павлодарской и Абайской областей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Астаны.
Ярмарка будет проходить в субботу и в воскресенье с 9.00 до 18.00 на площади перед Университетом искусств Шабыт.
"Общий объем продукции, которую планируют привезти представители обеих областей, составит около 700 тонн и свыше 40 наименований. В том числе мясо-молочная, колбасная, рыбная, плодоовощная продукция, сахар, мука, крупы, растительные и животные масла, фрукты, мед, национальные напитки и блюда, и т.д", - сообщили в акимате.
Сельхозтоваропроизводителей Павлодарской области реализуют 560 тонн продукции на сумму свыше 350 млн тенге, в том числе мясо (говядина, конина, баранина), мясо-молочную продукцию, картофель, овощи, бакалейную продукцию (мука пшеничная, крупы, хлебобулочные и кондитерские изделия).
Область Абай привезёт свыше 120 тонн продукции. В их числе:
- Мясо (говядина, конина, баранина) - 47 тонн;
• Мясо птицы – 4 тонны;
• Овощи, картофель – 40 тонн;
• Масло растительное – 1 тонна;
• Молочная продукция - 5 тонн;
• Мед - 8 тонн;
• Национальные блюда (курт, баурсаки и тд) – 2 тонны;
• Кумыз – 1 тонна;
• Колбасные изделия – 1 тонна;
• Рыба – 1 тонна;
• Кондитерские изделия - 0,5 тонн;
• Бахчевые (арбуз) - 10 тонн.
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