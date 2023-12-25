Что посмотреть во время новогодних каникул на Netflix

Еще пару недель – и настанет праздничное время. Мы соберемся с семьей, чтобы вместе готовить ужин, поздравлять друг друга и, конечно, просматривать новогоднее кино. Если вы планируете провести праздники большой компанией друзей и родных, то наша подборка пригодится.

Традиционный рождественский ромком, мультфильм о коварных ворах, ворующих Рождество, или стильный музыкальный фильм, который перенесет в Америку 60-х годов – что бы вы ни выбрали для просмотра на праздники, важно то, на каком экране вы планируете это смотреть. Смарт-телевизор KIVI с большим экраном и качественным дисплеем с технологиями улучшения картинки – маст-хев для того, чтобы насладиться новогодним контентом.

Европейский бренд KIVI предлагает Smart-телевизоры с диагональю от 24'' до 65'' с разным разрешением экрана (HD, FullHD, UltraHD) и в безрамочном дизайне. В декабре рекомендуем обратить внимание на модель KIVI 55U750NW с экраном 55 дюймов. Телевизор почти не имеет рамок – их видимая часть составляет всего 2,6 мм. Для монтажа на полке техника комплектуется тонкими элегантными ножками, выполненными из металла. А чтобы устройство гармонично вписалось в современные светлые интерьеры, корпус модели выполнен в белом цвете.

"Самое лучшее. Рождество. В жизни!"

По иронии судьбы и совершенно случайно семьи двух подруг Шарлотты и Джеки, которые немного друг друга не любят, собираются вместе на Рождество. Шарлотта намерена доказать, что жизнь ее старой подруги, которую она описывает в своих письмах, слишком хороша, чтобы быть правдой. Режиссер этой веселой праздничной комедии – Мэри Ламберт, снявшая фильм "Замок к Рождеству". Красивые рождественские декорации, музыка и много шуток! "Самое лучшее. Рождество. В жизни!" – это тот самый рождественский ромком, без которого невозможно представить декабрь.

"Семейный обмен"

Мы знакомимся с семьей Уокеров в канун Рождества: папа Билл – бывший рокер, скучающий по звездной жизни; мама Джесс – амбициозная архитекторка; двое детей – дочь Сиси (мечтает о футбольной карьере) и Ваятт (стремится во что бы то ни стало поступить в Йельский университет). Однажды семья идет в обсерваторию, чтобы посмотреть парад планет, однако оказывается, что телескоп странным образом ломается, а утром семья обнаруживает, что из-за сбоя во Вселенной они поменялись телами. Что ж, Уокеров ожидает веселое Рождество… Традиционная голливудская комедия об обмене телами идеально подойдет для просмотра всей семьей.

"Ненавижу Рождество", 2 сезон

Одинокая медсестра врет своим родным, что у нее есть парень. Теперь ей нужно успеть найти себе кого-то к Рождеству, которое уже через 24 дня. Второй сезон позитивного итальянского сериала со звездными актерами Пилар Фольяти и Николя Маупас, попавший в 2022 году в десятку самых популярных программ Netflix.

"Маэстро"

Трудно представить праздничные дни без музыкальных фильмов. А этой зимой нас ждет действительно выдающаяся музыкальная лента "Маэстро", посвященная жизни легендарного композитора Леонарда Бернстайна. Он вошел в историю как автор музыки к мюзиклу "Вестсайдская история" 1961 года, который получил 10 "Оскаров". Роль выдающегося композитора блестяще воплотил Брэдли Купер, а его супруги Фелиции – Кэри Маллиган. Смотреть этот стильный фильм на экране KIVI с разрешением 4К и поддержкой HDR с качественным и объемным звуком – отдельное удовольствие.

"Плохие парни. Испорченный праздник"

Рождественский спешл для всех фанатов популярного мультфильма "Плохие парни". На этот раз герои отправляются "на дело" и планируют ограбить банк. Однако происходит авария, в которую попадают сами "плохие парни" и гигантский парадный шар Санта-Клауса. Рождество в мире отменяется и "плохим ребятам" приходится отказаться от ограбления и возродить дух праздника. Прекрасный мультфильм, чтобы смотреть с друзьями или детьми-подростками.

"Берлин"

Что ж, невозможно провести каникулы, просматривая только рождественские комедии. Сериал об ограблении – тоже хороший выбор для зимнего вечера, особенно если это спин-офф испанского хита "Бумажный дом". В последние дни года на Netflix выходит "Берлин", события которого происходят задолго до "Бумажного дома" и рассказывают о самом харизматичном воре из "Бумажного дома" – опасном и волшебном Берлине. Он и умелая банда собираются в Париже для воплощения смелого плана: похитить 44 миллиона евро у известного аукционного дома за одну ночь.

В сезон праздничных скидок партнеры KIVI предлагают Smart-телевизоры по специальным ценам. Прекрасная возможность воплотить мечту о Smart TV и получить дополнительную выгоду. Чтобы ознакомиться с акционными предложениями, посетите маркетплейсы партнеров KIVI: Kaspi, Sulpak, Alser, Dns-shop.kz, Planeta.kz, Technodom, Mechta.

Про KIVI

KIVI – международная компания, основанная в 2016 году, европейский офис которой расположен в Будапеште. Основной бизнес – разработка и производство Smart-телевизоров с дистрибуцией продукции в Европу и Азию. Отдел Research & Development находится в Европе и Азии. На сегодняшний день продано более 1,5 миллиона устройств.

KIVI является сертифицированным партнером Google и Netflix.

https://kivismart.com/