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Что ожидают казахстанские учёные от Нацсовета по науке и технологиям, рассказала профессор
Сегодня свой профессиональный праздник отмечают научные работники Казахстана. Созвучно с этим состоялось первое заседание Национального совета по науке и технологиям с участием президента РК. Профессор НАО "Казахский национальный университет имени Аль-Фараби" Алина Галеева рассказала корреспонденту BaigeNews.kz о том, каких инициатив ждёт научное сообщество страны от Нацсовета.
"Важным побуждающим мотивом создания Национального совета является необходимость усиления роли науки в экономике Казахстана. Не секрет, что на данный момент эффективность расходования бюджета, ежегодно выделяемого государством на проведение научных исследований, довольно низкая. Причин этого немало. Это политика остаточного финансирования науки на протяжении многих лет, приведшая к катастрофическому оттоку учёных; закрытию многих предприятий и, как следствие, практически исчезновению инженеров, потере связи научного мира с производством. Сейчас государство начало уделять большое внимание учёным, выросло финансирование, реализуются специальные программы для молодых кадров, оказывается поддержка наукоемкому производству. Однако взаимодействие всех участников научного процесса от идеи до внедрения - учёных, инженеров, бизнесменов, государственных структур - по-прежнему оставляет желать лучшего. Необходима надструктурная координация данного процесса, некая единая технологическая политика. Эту функцию частично может взять на себя созданный Национальный совет по науке и технологиям", - рассказала Галеева.
По словам профессора, к основным функциям Национального совета относятся разработка рекомендаций и экспертиза законопроектов.
"Так, например, сейчас идёт активная проработка закона о науке, закона о коммерциализации, рассматривается идеология технологической политики, хотя совет был создан недавно. В его состав вошли активные учёные, как с большим опытом, так и прогрессивно мыслящие молодые учёные. И одной из первых его крупных задач может стать рассмотрение нового проекта Закона о науке и внесение некоторых рекомендаций", - добавила эксперт.
Она подчеркнула, что учёные ожидают от Нацсовета влияния на государственном уровне на механизмы правильного определения ключевых направлений развития науки в Республике Казахстан, уточнения государственной политики, усиления взаимодействия всех участников цепочки "научные исследования - опытно-конструкторские работы - производство".
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