Что будет в новом законе о масс-медиа - депутат

На предстоящем пленарном заседании мажилис вынесет на первое чтение проект закона "О масс-медиа". Подробнее о документе рассказал депутат Сергей Пономарёв, передаёт BaigeNews.kz.

Депутат отметил, что законопроект направлен на совершенствование законодательства в сфере СМИ и ответил на вопросы о том, какие нормы направлены на защиту прав журналистов, какие новшества вводятся документом и планируется ли вводить пресс-карты.