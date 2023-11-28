Что будет в новом законе о масс-медиа - депутат
Сегодня, 21:21
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 21:21Сегодня, 21:21
77Фото: baigenews.kz/Артём Чурсинов
На предстоящем пленарном заседании мажилис вынесет на первое чтение проект закона "О масс-медиа". Подробнее о документе рассказал депутат Сергей Пономарёв, передаёт BaigeNews.kz.
Депутат отметил, что законопроект направлен на совершенствование законодательства в сфере СМИ и ответил на вопросы о том, какие нормы направлены на защиту прав журналистов, какие новшества вводятся документом и планируется ли вводить пресс-карты.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Самое читаемое
- Куда ушли почти 2 млрд тенге выделенные на благоустройство Актобе?
- Женская сборная Казахстана по футболу сотворила сенсацию в Лиге наций
- Инвестиционные проекты на 7,1 трлн тенге реализуют в Актюбинской области
- В Турции море вышло из берегов и затопило улицы
- Женщина заставляла студентку заниматься проституцией в Уральске