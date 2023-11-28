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Что будет в новом законе о масс-медиа - депутат

Сегодня, 21:21
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baigenews.kz/Артём Чурсинов Сегодня, 21:21
Сегодня, 21:21
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Фото: baigenews.kz/Артём Чурсинов

На предстоящем пленарном заседании мажилис вынесет на первое чтение проект закона "О масс-медиа". Подробнее о документе рассказал депутат Сергей Пономарёв, передаёт BaigeNews.kz.

Депутат отметил, что законопроект направлен на совершенствование законодательства в сфере СМИ и ответил на вопросы о том, какие нормы направлены на защиту прав журналистов, какие новшества вводятся документом и планируется ли вводить пресс-карты.

 
 
 
 
 
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Публикация от mazhilis.kz (@mazhilis.kz)

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