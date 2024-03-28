Чрезвычайная ситуация объявлена в поселке Жезды области Улытау

Аким области Улытау Берік Әбдіғалиұлы встретился с гражданами, чьи дома были затоплены в поселке Жезды, и сообщил, что пострадавшие семьи будут переселены во временные места жительства. В рамках объявления чрезвычайной ситуации им окажут всю необходимую помощь, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат.

"Все пострадавшие семьи должны быть эвакуированы в безопасное место. Поручаю решить данный вопрос до полудня. После определения подрядчика и проведения экспертиз нанесенный ущерб будет возмещен", – сказал глава региона.

В настоящее время на месте работают 15 сотрудников местных исполнительных органов, около 50 сотрудников Департамента по чрезвычайным ситуациям и более 30 сотрудников Департамента полиции. В общей сложности задействованы 13 ед. техники и 3 насоса.

Напомним, в ночь на 28 марта в поселке Жезды Улытауского района было затоплено около 10 домов, эвакуировано 26 семей.