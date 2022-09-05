Чрезвычайная пожарная опасность объявлена в 10 областях Казахстана

О том, какой будет погода в Казахстане 6 сентября, сообщили в Казгидромете, передаёт BaigeNews.kz.

"С прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе, севере, северо-западе страны пройдут дожди с грозами, на юго-западе – сильный дождь. На остальной территории РК сохранится погода без осадков. Местами по республике ожидается усиление ветра, на юго-западе с пыльной бурей", - говорится в прогнозе.

На большей части Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской, Актюбинской, Алматинской, Жетысуской, Улытауской, на юге Костанайской, на юге и востоке Абайской, на западе, юге, востоке Карагандинской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Днём на большей части Жетысуской, Улытауской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Кызылординской, на юге Павлодарской, на западе и юге Карагандинской, на западе, севере и юге Жамбылской областей ожидается сильная жара.