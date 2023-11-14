Чистокровные алабаи и хаски: как выживают бездомные животные на спецтерритории в Астане

Долгое время бездомных животных в Казахстане просто уничтожали. После того, как в стране внесли изменения в закон, их больше не отстреливают. Теперь их должны стерилизовать, чипировать и отпускать на волю. Но это в идеале. А на деле… Служба отлова по заявкам горожан вывозит бесхозных животных на специально выделенную территорию. В столице это участок вблизи специализированного ЦОНа. Большинство хвостатых вынуждены жить здесь прямо под открытым небом. Из-за отсутствия условий ежедневно здесь умирает до 15 собак и кошек. Как только ударят первые морозы, собаки и вовсе рискуют буквально вмерзнуть прямо в землю, передает корреспондент BaigeNews.kz. А у щенков здесь пока просто нет шансов выжить, говорят волонтеры.

В этом году в Астане непривычно теплая осень. Но до зимы остаются считанные недели. Поэтому времени для создания условий с каждым днем все меньше. Недавно приют под личную опеку взяла общественница и волонтер Мария Гребенкина. Мы застали ее, подсчитывающую собак. К нашему приходу она насчитала 1800 животных. Но цифра неокончательная, полный список будет готов позже.

"Сейчас до холодов нужно успеть засыпать территорию загонов щебнем, иначе весной, при таянии снега, животные просто утонут. Там глинистая поверхность, влага не впитывается толком, собаки месят лапами, и получается жидкая кашица из грязи. Им очень холодно в сырости", - объясняет Мария.

Помимо щебенки на зиму нужны и утепленные будки. По словам Марии, они уже нашли мастерскую, где им могут их изготовить. Потребуется около 15 миллионов тенге.

"Нам необходимо около тысячи утепленных будок. Мы нашли мастерскую, которая готова изготовить по 15 тысяч за будку. Это обойдется в 15 миллионов тенге. Но нам необходимо будет внести предоплату, чтобы мастера начали изготавливать эти будки. Им необходимо купить материал. Сумму предоплаты нам пока не назвали", - рассказывает руководитель Центра спасения животных.

Ежедневно сюда привозят десятки новых постояльцев. По правилам, их нужно помещать на карантин. До этого такой возможности у волонтеров не было.

"Здесь ежедневно до 15 трупов в день может быть. Это и щенки, и кошки, которые погибают, потому что всё завирусовано тут, не организован был карантин, сейчас мы вот всё это налаживаем. Также собаки взрослые, которые дерутся, друг друга убивают просто, потому что не организована рассадка собак. Они бегают огромными стаями. Мы хотим изменить это. Наша задача сейчас здесь наладить карантирование, рассадить животных, организовать, чтобы люди могли приходить и забирать их. Сейчас это сложно сделать, учитывая состояние животных", - делится Мария.

Столичные власти пообещали волонтерам построить вольеры на 2 тысячи собак. Для этого акимат планирует объявить тендер на строительство будок.

"Это очень важно. Если нам вольеры не построят, то нам придется самостоятельно искать эти средства. Акимат пообещал, в общем, ждём от них. Это очень облегчит нам работу, позволит наладить достойный уход для животных и остановить эпидемию", - говорит волонтер.

Чаще всего животные заражаются чумой и энтеритом. У щенков выжить здесь шанса практически нет.

"Когда мы пришли, по крайней мере, так было. Сейчас мы пытаемся исправить ситуацию, но у нас очень тяжело получается, потому что всё упирается в недостаток человеческих ресурсов. Не хватает людей для уборки, для ухода. Для того чтобы элементарно дать лекарства. У нас сейчас 100 щенков сидели в карантине, мы их отсидели. Глистные инвазии просто малышей косят. И нет необходимых ресурсов. Даже пойти дать таблетки 100 щенкам, это весь день уходит. А ещё у них нужно убраться, и не только таблетки дать, но и ещё уколы сделать, присмотреть, отследить, кто как в туалет ходит и т.д. Всё упирается в руки", - поясняет Мария.

Помимо работников центру нужна и помощь волонтеров. Поэтому здесь ждут всех неравнодушных и желающих помочь животным.

"В Астане сейчас ситуация такая, что всё, что здесь происходит, этот ад для животных. Он создан искусственно, и, возможно даже, целенаправленно. У нас 30 лет стреляли и массово уничтожали животных. И, как мы видим, в прошлом году ввели в силу закон, отстрел животных начали прекращать, а ситуация не изменилась. 30 лет их стреляли, а по сей день проблема безнадзорных животных. Отстрел, умерщвление, уничтожение показали свою абсолютную неэффективность. Это просто слив бюджетных денег в никуда происходил", - считает руководитель центра.

По мнению Марии Гребенкиной, единственная эффективная мировая практика - стерилизация животных. Однако чаще астанчане предпочитают обращаться не к ветеринарам, а в службу 109.

"Собака ощенилась, люди подают заявку и сдают своих животных. Зачем ему везти свою собаку на стерилизацию, если можно позвонить, вызвать службу отлова, которая приедет, заберёт, увезёт и будет три раза в год ездить, забирать и привозить сюда. Здесь эти щенки будут умирать, я уже говорила, что стопроцентная смертность щенков. Эту практику нужно прекращать по закону. Такой отказ от помёта, отказ от его содержания - это жестокое обращение с животными. Таким людям нужно выписывать штрафы, а не помогать им нарушать закон", - убеждена Мария.

Если же заработает закон, люди будут вынуждены стерилизовать своих питомцев, а службе отлова не придется вывозить бездомных животных.

"У отлова есть сейчас план – 50 животных в день должны сюда сдать, это совершенно нецелесообразно, но для отлова выгодно, когда рожают собаки, когда выкидывают щенков, потому что они тогда, получается, выполняют план. Это тоже нужно в корне отменять, никаких планов. И здесь нужно работать на устранение причины, а не на ликвидацию последствий. У нас все время, все эти годы работа велась на устранение последствий, никогда никто нормально не работал, особенно государство толком не работало на устранение причины. Всегда над этим бились только волонтёры", - считает общественница.

По словам Марии, волонтёры живут, словно в военное время. Ежедневно они видят боль, страдания, смерть и муки животных.

"Если все эти годы собак уничтожали, государство никаких денег не выделяло, но животные спасались и у нас множество приютов по стране, организованных людьми чисто на свои средства, на пожертвования. Значит, людям нужно это. (…) Если сейчас закон начнёт работать и госорганы начнут чётко его исполнять, начнут работать на устранение причин, у нас уровень счастья в стране значительно повысится, потому что людей, неравнодушных к животным, миллионы в стране, на самом деле. И они все испытывают моральные страдания, смотря, что происходит. Потому что, посмотрите, у нас приюты по всей стране строятся за счет людей", - объясняет Мария.

К слову, самые распространенные породы собак здесь - хаски, немецкие овчарки и алабаи.

"Алабаев больше всего, красивых, шикарных, огромных. Есть высокопородные животные прямо. Просто люди отказываются, либо их воруют", - считает руководитель Центра спасения животных Астаны.

По подсчетам волонтеров, только на сухой корм для собак ежемесячно требуется до 10 миллионов тенге. Еще около полумиллиона тенге на сухие пайки для кошек.

"Плюс необходим персонал, здесь должны по-хорошему работать минимум 50 человек, то есть люди, которые будут смотреть за собаками, убирать. Люди, которые будут смотреть за кошками. Нужны сантехник, электрик, сторожа, техперсонал. На зарплаты тоже около 10 миллионов тенге будет уходить", - подсчитала Мария Гребенкина.

Побеседовав с Марией, мы поспешили к собакам. Нас, как мы и ожидали, четвероногие встретили громким лаем. Но позже мы поняли, что лай - это не проявление агрессии, а желание привлечь внимание.

В глаза нам бросился молодой человек, которому собаки не давали прохода. Оказалось, что это волонтер Владимир Загородний. Ему 26 лет и работает он веб-дизайнером. Сюда приходит с лета каждый день, преодолевая немалое расстояние.

"Живу за жилым массивом Мичурино, это Карагандинская трасса. В день, чтобы сюда доехать уходит 2 часа 45 минут в среднем. Приходится добираться на трех автобусах. К 9 утра приезжаем, в 19.00-20.00 вечера уходим. Кормим их, убираем. Мы стараемся их рацион менять. В основном это вода, каши варим. Одними сухариками, кормом питаться им приедается. Да и постоянно один сухой корм есть - вредно. У нас так - сегодня эту часть мы кормили кашей, остальных сухим кормом. Завтра наоборот. Если нам привезут кости или мясо – обрезь, мы кому то даем обрезь, потом меняем. Стараемся менять рацион, чтобы они не одно и то же ели. В день один раз едят, но плотно", - рассказывает Владимир.

Некоторые собаки не любят сидеть в загоне и умудряются выбираться наружу. А делают это они, карабкаясь по забору и перепрыгивая через него. Любители простора гуляют по территории центра.

"Мне в собаках нравится то, что они преданные. Если она выбрала человека, она будет его любить всегда. Я работал во многих сферах, но именно с собаками мне спокойно. И для меня удовольствие знать, что я хоть что- то благое делаю. Некоторые говорят: неужели не устаешь от шума, лая. А когда здесь работаешь, ты привыкаешь к нему. Это как, знаете, когда рядом с поездом живешь, ты перестаешь его слышать", - улыбаясь, рассказывает волонтер.

Собаки Владимира обожают, стоит ему присесть, буквально тут же он оказывается окружён десятком животных. Каждое из них пытается облизать ему лицо и руки, запрыгнуть на спину. В собачьих глазах – преданность и любовь. Сам Владимир признаётся, у всех волонтёров есть свои любимчики, но озорную хаски Улыбашку любят все.

"Ласковая, разговорчивая" характеризуют ее смотрители. А Улыбашка - это молодая хаски. Каждого гостя встречает восторженными прыжками, а на обращённую к ней речь "отвечает" целым диапазонов собачьих звуков.

Каждая собака борется за внимание человека, для них это порой важнее, чем еда, рассказывают волонтёры. Среди них есть и домашние питомцы, ещё не отвыкшие от ласки человеческих рук и готовые простить предательство хозяев. Зачастую больных или состарившихся питомцев, по словам смотрителей собак, вывозят и оставляют на улицах, за городом, вдоль трасс…

"Когда привозят агрессивную собаку, мы ее закрываем сначала в вольер, даем воду, корм. Когда она уже привыкает к нам, потом уже выпускаем в общий загон. (…) Люди должны были взять на себя эту ответственность, но сейчас она на нас. Почему они оказываются на улице? Я сам в поселке жил, некоторые не привязывают, думают - пусть бегают. У некоторых собака срывается с цепи, и их не ищут. Не стерилизуют, говорят, пусть будут щенки, но их никто потом не разбирает и они оказываются на улице", - считает волонтер.

Другая волонтер Анастасия Солохина также впервые пришла сюда летом. Девушка, улыбаясь, рассказывает, что приходит сюда через день.

"Один день - на работу, другой день - сюда. Я работаю, получается, без выходных. Есть у меня любимчики. Из тысячи, ты приходишь сюда, идешь именно к ним. Они западают в душу. Хотя здесь 1000-2000 собак. Покупаешь ему вкусняшку. Конечно, совесть мучает, но ты не миллионер и всем не можешь купить", - делится Анастасия.

По ее словам, они пытаются пристроить своих постояльцев и зачастую столичные хвостатые отправляются в другие города.

"В Алматы отправили пять собак, в Усть-Каменогорск мы отправили 10 собак. Из них мы отправили 5 старичков, одну толстушку-помпушку. (…) Со всеми мы на связи", - смеется Анастасия.

Девушка с любовью и теплотой рассказывает о своих подопечных. Зачастую волонтеры публикуют истории собак в социальных сетях. После чего и находятся новые хозяева.

Сейчас собакам и кошкам центра нужны медикаменты, специальные коврики и лежаки, ошейники и корма. А также помощники.

Временами из загона доносится вой. Возможно, так тоскуют некоторые питомцы по своим прежним хозяевам. А эти дворняга вышла, чтобы проводить нас до такси.

Фото: Гульнара Джусупова.