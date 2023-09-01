  • 2 Сентября, 11:44
  • BAIGENEWS
Президент Казахстана назначил новых помощников
Осенний призыв стартовал в Казахстане
Зульфия Сулейменова освобождена от должности министра экологии РК
Экс пресс-секретарь Токаева назначен на новую должность
Аида Балаева освобождена от должности заместителя руководителя АП
Село в Акмолинской области закрыли на карантин
Медосвидетельствование водителей в Казахстане переводят в электронный формат
Глубокая переработка мяса, молока и зерна: Токаев определил приоритетные направления для АПК
Освоение залежей редкоземельных металлов Токаев объявил приоритетной задачей
Таможенные сборы за доставку посылок из-за рубежа отменили в Казахстане
"Тобол" потерпел разгромное поражение и вылетел из Лиги Конференций
Тушить пожар в Наурузумском заповеднике помогают силы трех регионов РК
Смерть роженицы в Жанаозене: врачи получили строгий выговор
Казахстанского теннисиста подозревают в договорных матчах
В Астане резко выросла активность на рынке жилья

Чистая прибыль банков за прошлый год составила почти 1,5 трлн тенге

Вчера, 12:42
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Baigenews.kz Вчера, 12:42
Вчера, 12:42
686
Фото: Baigenews.kz

Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу Казахстана, поручил Правительству и Парламенту рассмотреть возможность более справедливого перераспределения прибыли от  банков с учетом интересов государства, передает корреспондент BaigeNews.kz.

"Требуется кардинально решить проблему недостаточного корпоративного кредитования. Экономике нужны деньги. Чистая прибыль банков за прошлый год составила почти полтора триллиона тенге, за первую половину текущего года – более триллиона тенге. Такая сверхдоходность – не результат эффективной работы банков, а в основном следствие высокой базовой ставки, которую Национальный банк использует для борьбы с инфляцией", - заявил Глава государства.

Он поручил Правительству и Парламенту рассмотреть возможность более справедливого перераспределения этой прибыли с учетом интересов государства.

"Актуален и вопрос с огромными доходами финорганизаций от размещения ликвидности в государственных ценных бумагах, которые при этом не облагаются налогами", - сказал Президент.

По словам Касым-Жомарта Токаева, в этом нет логики и государственного подхода.

"Правительство уже разбирается в этой парадоксальной ситуации. Соответствующие законодательные поправки будут внесены в Мажилис. Прошу депутатов внимательно рассмотреть их", - сказал он.

Самое читаемое

Наверх