Число жертв землетрясения в Турции достигло почти 48 тысяч человек

Фото: aa.com.tr

В Турции при землетрясении в Кахраманмараше погибли 47 975 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агенство "Анадолу".

По словам главы управления по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD) Юнуса Сезера, среди 47 975 жертв 6 278 - это иностранцы, в основном граждане Сирии.

Глава управления сообщил, что в регионах бедствия продолжают работу более 3000 спасателей.

"В регионе всё ещё продолжаются повторные подземные толчки. Поэтому мы держим в готовности отряды спасателей. Ещё около 300 спасателей из других стран также остаются там", - добавил Сезер.

Сезер заявил, что 74 самолёта и 99 вертолётов доставляют гуманитарную помощь и палатки в зону землетрясения.

"Продовольствие продолжают доставлять во все деревни наземным и воздушным транспортом. В регионе активно работают 12 тысяч 140 единиц строительной и специальной техники. Количество граждан, размещённых в палатках, контейнерных городках и пансионатах, составляет около одного миллиона 800 тысяч человек. В регионе установлено 17 тысяч 787 контейнеров", - сказал глава AFAD.

По его данным, из зоны бедствия эвакуированы свыше 935 тысяч человек.