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Число жертв землетрясения в Турции достигло почти 48 тысяч человек
В Турции при землетрясении в Кахраманмараше погибли 47 975 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агенство "Анадолу".
По словам главы управления по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD) Юнуса Сезера, среди 47 975 жертв 6 278 - это иностранцы, в основном граждане Сирии.
Глава управления сообщил, что в регионах бедствия продолжают работу более 3000 спасателей.
"В регионе всё ещё продолжаются повторные подземные толчки. Поэтому мы держим в готовности отряды спасателей. Ещё около 300 спасателей из других стран также остаются там", - добавил Сезер.
Сезер заявил, что 74 самолёта и 99 вертолётов доставляют гуманитарную помощь и палатки в зону землетрясения.
"Продовольствие продолжают доставлять во все деревни наземным и воздушным транспортом. В регионе активно работают 12 тысяч 140 единиц строительной и специальной техники. Количество граждан, размещённых в палатках, контейнерных городках и пансионатах, составляет около одного миллиона 800 тысяч человек. В регионе установлено 17 тысяч 787 контейнеров", - сказал глава AFAD.
По его данным, из зоны бедствия эвакуированы свыше 935 тысяч человек.
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