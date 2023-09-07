Число жертв циклона в Бразилии превысило 30 человек

Число жертв последствий тропического циклона, обрушившегося на южные районы Бразилии, превысило 30, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

31 человек погиб в штате Риу-Гранди-ду-Сул и еще 1 в соседнем штате Санта-Катарина. Ввиду сложной погодной обстановки и в знак уважения к памяти погибших правительство Риу-Гранди-ду-Сул отменило праздничные мероприятия и военные парады по случаю Дня независимости Бразилии, отмечаемого 7 сентября.

Власти опасаются, что реальное число жертв может оказаться больше, поскольку поисково-спасательные работы и ликвидация последствий циклона продолжаются.

"Это очень печально и больно, но мы сохраняем решимость оказать помощь всем нуждающимся", — цитирует издание губернатора региона Эдуарду.

Циклон сопровождался сильными порывами ветра и ливнями, которые привели к выходу рек из берегов и затоплениям.