  • 7 Сентября, 07:54
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Число жертв циклона в Бразилии превысило 30 человек

Сегодня, 07:48
АВТОР
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Daniel Marenco/EPA/ТАСС Сегодня, 07:48
Сегодня, 07:48
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Фото: Daniel Marenco/EPA/ТАСС

Число жертв последствий тропического циклона, обрушившегося на южные районы Бразилии, превысило 30, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

31 человек погиб в штате Риу-Гранди-ду-Сул и еще 1 в соседнем штате Санта-Катарина. Ввиду сложной погодной обстановки и в знак уважения к памяти погибших правительство Риу-Гранди-ду-Сул отменило праздничные мероприятия и военные парады по случаю Дня независимости Бразилии, отмечаемого 7 сентября.

Власти опасаются, что реальное число жертв может оказаться больше, поскольку поисково-спасательные работы и ликвидация последствий циклона продолжаются.

"Это очень печально и больно, но мы сохраняем решимость оказать помощь всем нуждающимся", — цитирует издание губернатора региона Эдуарду.

Циклон сопровождался сильными порывами ветра и ливнями, которые привели к выходу рек из берегов и затоплениям.
 
По данным местного портала G1, в результате циклона свои дома пришлось покинуть почти 3 тысячам человек, свыше 1,6 тысячи остались без крова. В общей сложности стихия затронула 66 городов.

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