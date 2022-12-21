Число заболевших скарлатиной растёт в Казахстане

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В стране растёт число заболевших скарлатиной. Об этом сообщила министр здравоохранения Ажар Гиният, передаёт BaigeNews.kz.

"Если сравнивать с прошлым годом и "допандемийным" периодом, идёт рост скарлатины. Два года люди (в основном, дети) не болели, создался слой неболевших, без иммунитета. Когда среда открытая, дети не болели, естественно, они поражаются. Поэтому наблюдается рост детских капельных инфекций", — рассказала Гиният.

Кроме того, в республике наблюдается рост вирусных заболеваний, в том числе и гриппа.