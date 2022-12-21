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mk.ru Вчера, 13:06
416
Вчера, 13:06
416
Фото: mk.ru

Число заболевших скарлатиной растёт в Казахстане

В стране растёт число заболевших скарлатиной. Об этом сообщила министр здравоохранения Ажар Гиният, передаёт BaigeNews.kz.

"Если сравнивать с прошлым годом и "допандемийным" периодом, идёт рост скарлатины. Два года люди (в основном, дети) не болели, создался слой неболевших, без иммунитета. Когда среда открытая, дети не болели, естественно, они поражаются. Поэтому наблюдается рост детских капельных инфекций", — рассказала Гиният.

Кроме того, в республике наблюдается рост вирусных заболеваний, в том числе и гриппа.

"Все сезонные вирусные инфекции "подняли голову". Учитывая, что сейчас ограничительных мероприятий нет, люди не надевают маски. Видно, что в сравнении с прошлым годом идет рост. Грипп "А" и "В" у нас зарегистрирован, каких-то других видов не зарегистрировано. Кроме того, идет рост сезонных бактериальных инфекций", — отметила министр.

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#скарлатина #вирусы #Ажар Гиният
BaigeNews.kz
Вчера, 13:06
416
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