Число дел о мошенничестве резко возросло в Казахстане в январе 2023

Фото: shutterstock.com

В январе в стране зарегистрирвоано 3,6 тысячи правонарушений по статье "Мошенничество", это сразу на 43,8 процента больше, чем годом ранее, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ranking.kz. Для сравнения: в первом месяце 2022 года было зарегистрирвоано 2,5 тысячи случаев мошенничества.

Почти половину всех случаев (точнее 45 процентов) в 2023 году составило интернет-мошенничество: 1,6 тысячи правонарушений. В стране также зарегистрировали 21 уголовное правонарушение в сфере мошенничества с использованием платёжных карт, 12 правонарушений в сфере кредитования и один случай мошенничества путём займа денежных средств.

Всего в январе было зарегистрировано 13,3 тысячи уголовных правонарушений, из которых на статью "Мошенничество" пришлось 27 процентов.

"В региональном разрезе больше всего уголовных правонарушений в секторе зарегистрировали в Алматы: 755 случаев — на 86,9 процента больше, чем годом ранее. В тройке антилидеров также оказались столица (668 случаев, плюс 82,5 процента) и Атырауская область (204 случая, плюс 75,9 процента). Меньше всего правонарушений было зарегистрировано в Улытауской области: 40 случаев. Далее идут Северо-Казахстанская (65 случаев) и Туркестанская (73 случая) области", - говорится в сообщении.

Чаще всего правонарушения в секторе совершали безработные: 462 человека. Среди мошенников также числилось 16 рабочих, 12 государственных служащих, четыре частных предпринимателя, четыре учащихся, двое военнослужащих.

Установленная сумма причинённого правонарушениями по статье "Мошенничество" ущерба в текущем году составила 59,9 миллиарда тенге. В том числе ущерб государству составил 46,2 миллиарда тенге, физическим лицам — 13,7 миллиарда тенге, юридическим лицам — 35,1 миллиона тенге.