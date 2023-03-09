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BaigeNews.kz Сегодня, 11:35
73
Сегодня, 11:35
73
Фото: BaigeNews.kz

Численность руководителей будет регулироваться в госорганах РК

Председатель агентства по делам государственной службы Дархан Жазыкбаев рассказал, как будет регулироваться количество государственных служающих, передает BaigeNews.kz

По его словам, в госорганах предусматривается регулирование численности руководителей и исполнителей.

"В соответствии с действующим законодательстом, каждый госорган утверждает своё штатное расписание самостоятельно. Однако количество руководителей и исполнителей не регулируется. В результате встречаются случаи, когда на одного руководителя иногда приходится только один или два исполнителя, а в некоторых органах число руководителей даже превышает число исполнителей", - сообщил он.

В этой связи в целях исключения таких пробелов предлагается регулировать численность руководителей и исполнителей приказом агентства.

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#руководители #численность #Дархан Жазыкбаев
Артём Волков Журналист
Сегодня, 11:35
73
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