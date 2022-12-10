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Чиновницу из Костаная наказали за перелёты в Астану в личных целях
Совет по этике в Костанае рассмотрел дисциплинарное дело в отношении заместителя руководителя областного управления здравоохранения Мадины Касеновой. Чиновница в рабочее время позволяла себе вылеты по личным делам в столицу, причём официально это не оформлялось, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Казинформ".
Начальник отдела по защите общественных интересов прокуратуры Костаная Ерлан Басмурзин сообщил, что зафиксированы факты проступков Касеновой, дискредитирующих госслужбу.
"Мы обратили внимание на неоднократные её перелёты в личных целях из областного центра в столицу и обратно в рабочее время, без законных на то оснований, - сообщил Ерлан Басмурзин. - Касенова настолько пренебрегала своими должностными полномочиями, что позволяла себе в конце недели, не дожидаясь окончания рабочего дня, спокойно в обеденное время вылетать в Астану, а в понедельник с обеда выходить на работу. Без уважительной причины Касенова более трёх часов отсутствовала на рабочем месте 5,6, 31 января и 12 апреля 2022 года".
Поо информации прокуратуры, в целях сокрытия своего проступка Касенова подписывала табеля учёта рабочего времени, где воспользовавшись своими должностными полномочиями, отмечала в своём табеле полный 8-часовой рабочий день.
"По словам Касеновой, на словах она отпрашивалась у заместителя акима области. Понятное дело, что это не является уважительной причиной отсутствия на рабочем месте. По акту надзора Касенова вернула в бюджет около 65 тысяч тенге, незаконно ею полученных за отражение в табелях 20 часов рабочего времени, на основании которых ей выплачивалась зарплата. Таким образом, в действиях заместителя руководителя управления здравоохранения Касеновой усматриваются признаки совершения проступка, дискредитирующего госслужбу".
За такой проступок, как оказалось, чиновнице грозит предупреждение о неполном служебном соответствии или увольнение.
Сама Касенова вину свою признала, но всё время пыталась оправдаться необоснованными доводами.
"Никакого злого умысла у меня не было. Все действия с руководством были согласованы. Я самостоятельно табель учёта рабочего времени не веду. Да, я признаю, что надлежащим образом не оформила свои выезды. Злого умысла нажиться на этом у меня не было",- добавила она.
По итогам рассмотрения дела принято решение дать Касеновой шанс продолжать работать в системе госслужбы.
Членами Совета по этике вынесена рекомендация привлечь госслужащую к дисциплинарному взыскание и предупреждение о неполном служебном соответствии за проступок, дискредитирующий государственную службу.
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