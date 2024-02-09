Чиновники украли более 34 млн тенге, предназначенных на ремонт улиц в Таразе
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К восьми годам лишения свободы осуждены чиновники в Жамбылской области за хищение бюджетных средств, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру области.
Прокуратурой города Тараз установлено хищение бюджетных средств, выделенных на ремонт улиц города.
"Руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Турсынулы З. и заместитель директора ТОО "АлматыМонтажСтрой" Шлеев Е. при проведении работ по среднему ремонту улиц города совершили хищение бюджетных средств на 34,2 млн тенге", - говорится в сообщении.
По данному факту прокуратурой города Тараз зарегистрировано уголовное дело по ст.189, ч.4, п.2 (хищение) УК, расследование которого проводилось прокуратурой области.
"Приговором суда №2 города Тараз от 05.02.2024 года Турсынулы З. и Шлеев Е. признаны виновными по ст.189 ч.4 п.2 УК и осуждены к 8 годам лишения свободы", - пояснили в ведомстве.
В ходе досудебного расследования ущерб государству возмещен в полном объеме.
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