Чиновники оставили без воды жителей Жамбылской области

Фото: прокуратура Кордайского района

Чиновников осудили за хищение средств, выделенных на улучшение качества питьевой воды в Жамбылской области. Факт присвоения 6,5 миллиона тенге экс-руководителем КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района" выявила прокуратура, передаёт BaigeNews.kz.

Из материалов дела следует, что в селе Сарыбастау экс-руководитель отдела ЖКХ М., директор ГКП "Кордай Су" К. и предприниматель Е. должны были построить водонапорную башню стоимостью 12,3 миллиона тенге.

Однако детальный анализ и визуальный осмотр объекта показали, что фактически башня не построена.

"В ходе следствия выяснилось, что стороны присвоили 6,5 миллиона тенге и разделили между собой, а жителей села оставили пользоваться самопроточной водой", - сообщили в прокуратуре района.

По данному факту прокуратурой зарегистрировано уголовное дело по пунктам 1, 2 части 3 статьи 189 УК РК.

Приговором Кордайского районного суда М. признан виновным и осуждён на восемь лет лишения свободы. Предпринимателю Е. назначили наказание в виде 3,5 года лишения свободы.

Незаконно присвоенные деньги возвращены государству в полном объёме.

Приговор в законную силу не вступил.