Чиновника задержали в Туркестанской области
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В отношении должностных лиц акимата Толебийского района Туркенстанской области начато досудебное расследование по факту мошенничества в особо крупном размере, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Туркенстанской области.
Сообщается, что руководителя отдела земельных отношений подозревают в том, что он, используя своё служебное положение, сговорившись со своим предшественником, незаконно оформил на него более 200 гектаров плодородных земельных участков, рыночная стоимость которых составляет 326 миллионов тенге.
"Управлением досудебного расследования прокуратуры области подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление причастности других лиц к данному преступлению", - сообщили в прокуратуре.
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