Чиновника задержали в Туркестанской области

В отношении должностных лиц акимата Толебийского района Туркенстанской области начато досудебное расследование по факту мошенничества в особо крупном размере, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Туркенстанской области.

Сообщается, что руководителя отдела земельных отношений подозревают в том, что он, используя своё служебное положение, сговорившись со своим предшественником, незаконно оформил на него более 200 гектаров плодородных земельных участков, рыночная стоимость которых составляет 326 миллионов тенге.