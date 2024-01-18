Чиновника, подрядчика и эксперта технадзора осудили в Акмолинской области

В Акмолинской области осудили чиновника, подрядчика и эксперта технадзора за принятие жилого дома с дефектами, передает BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Акмолинской области.

Сообщается, что прокуроры в ходе проверки деятельности управления строительства установили, что заместитель руководителя управления строительства, подрядчик и осуществлявший технический надзор за строительством объекта эксперт приняли в эксплуатацию 100-квартирный жилой дом в Щучинске, который имел многочисленные дефекты и отклонения от проектно-сметной документации на сумму более 50 миллионов тенге.

Материалы проверки прокуратуры были зарегистрированы в Единый реестр досудебных расследований по части 4 статьи 189 Уголовного кодекса (присвоение или растрата вверенного чужого имущества), расследование которого поручено Антикоррупционной службе.

В суде вина подсудимых полностью доказана. Суд приговорил заместителя руководителя управления строительства к восьми годам, руководителя организации-подрядчика к - семи годам, а осуществлявшего технический надзор за строительством объекта эксперта - к двум годам лишения свободы.

Приговор был опротестован прокуратурой области и осужденным назначено дополнительное наказание в виде пожизненного лишения права занимать должности на госслужбе.