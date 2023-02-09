Чиновника от фармконтроля задержали за взятки в Алматинской области

Фото: pixabay.com

Сотрудники Антикоррупционной службой по Алматинской области при координации прокуратуры задержали чиновников в сфере фармацевтического контроля, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Антикора.

По данным ведомства, в систематическом получении взяток изобличены руководитель и исполняющий обязанности руководителя отдела департамента Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности министерства здравоохранения РК.

"Установлено, что по их незаконному требованию от представителей малого бизнеса получены взятки на общую сумму 850 000 тенге за выдачу генеральных лицензий и приложений к ним на осуществление фармацевтической деятельности (аптечный бизнес)", — говорится в сообщении.

Работа по пресечению и выявлению системной коррупции, а также защите бизнеса продолжается, отметили в ведомстве.