Четырёхзвездочный туристический комплекс появится в ВКО

Фото: Instagram.com / vbuhtarme

Четырёхзвездочный туристический комплекс появится в районе Алтай в ВКО. Под него реконструируют здание бывшего рыбзавода, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

Одним из популярнейших мест отдыха в Восточном Казахстане, несомненно, является побережье Бухтарминского водохранилища. Только в 2022 году, по информации акимата района Алтай, Бухтарминскую и Никольскую рекреационные зоны посетили более 300 тысяч туристов.

Между тем, туристическая инфраструктура региона в целом и района Алтай, в частности, оставляет желать лучшего. Власти намерены исправить ситуацию. Немалую работу планируют провести в посёлке Новая Бухтарма, который должен стать туристическим центром.

"Ведётся детальная разработка плана мероприятий по развитию поселка, — сообщил заместитель акима района Алтай Сергей Охременко. — Будет проведён ремонт центральных улиц и дорог, устройство нового освещения. На побережье будут выполнены работы по устройству Арбата, общественного пляжа, парковой зоны, велосипедных и пеших дорожек.

А в будущем в районе Алтай появится туристический комплекс в четыре звезды".

По его словам, туристический комплекс построят на базе здания бывшего Октябрьского рыбзавода.