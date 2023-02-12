Четыре тонны гуманитарной помощи для Турции собрали в Астане

В Астане собрано четыре тонны гуманитарной помощи, которая будет доставлена в Турцию для пострадавших от землетрясения, передаёт BaigeNews.kz.

"Четыре тонны гуманитарной помощи, собранной неравнодушными гражданами в Астане для пострадавших от землетрясений и доставленных в посольство, отправлены рейсом Turkish Airlines в благотворительные организации в Турции. Выражаем нашу благодарность", - отмечается в Facebook-аккаунте посольства Турции в РК.

Пострадавшим от землетрясения очень необходимы палатки, одеяла, генераторы, обогреватели, спальные мешки. Такая гуманитарная помощь может быть доставлена в здание посольства в Астане по адресу: улица Ташенова, 3.

Казахстанская компания Kusto Group сообщила, что отправит в Турцию четыре юрты и восемь генераторов.

"На днях из Алматы вылетает грузовой самолёт, он доставит в Газиантеп первую партию помощи, состоящую из четырёх юрт и восьми генераторов от нашей группы. Учитывая необычно холодную погоду в пострадавших регионах, чем больше юрт отправит Казахстан, тем лучше. Традиционные юрты наилучшим образом подходят для обеспечения пострадавших временным жильем. Юрты легко и быстро устанавливать, они тёплые, долговечные и надёжные", - отмечается в Instagram-аккаунте компании.

Желающие помочь пострадавшим от землетрясения в Турции могут пожертвовать деньги в фонд Kusto Help, отметили в компании.

"Это легко сделать в приложении Kaspi. Зайдите в раздел "Платежи", введите в поиске "Kusto Help" и отправьте любую комфортную для вас сумму. Важны каждые 50 и 100 тенге — из них в итоге складываются сотни тысяч и миллионы. Вместе мы сможем помочь множеству людей", - указывается в сообщении.