Четыре нарколаборатории ликвидировали в Казахстане

Органами внутренних дел на территории страны с 5 по 9 февраля проводилось оперативно-профилактическое мероприятие “Заслон”. Об итогах операции на еженедельном брифинге полицейского ведомства рассказал заместитель начальника департамента по противодействию наркопреступности МВД Бахытжан Амирханов, передает Polisia.kz.

"В рамках операции “Заслон” совместно с сотрудниками миграционной службы ежедневно проводились проверки иностранных граждан и мест их проживания. С начала операции выявлено 1321 нарушение миграционного законодательства, выдворено за пределы страны 218 нарушителей. С применением служебно-розыскных собак проводятся проверки и досмотр объектов транспортной сферы, автотранспортных средств, багажа, почтовых отделений и других объектов. С их помощью раскрыто 33 наркопреступление. Выявлен 31 факт незаконного хранения оружия, – сообщил Бахытжан Амирханов.

Обеспечено противодействие незаконному обороту наркотиков. За период операции “Заслон” ликвидировано четыре нарколаборатории.

"Так, в одном из частных домов города Алматы ликвидирована нарколаборатория по производству синтетических наркотиков. Полицейскими изъято 13 кг синтетического наркотика “мефедрон”, а также реакторы и различное оборудование для их производства", - добавил спикер.

По информации ведомства, всего по итогам операции “Заслон” пресечено 258 уголовных правонарушений, из которых 58 фактов сбыта наркотиков, 40 фактов хранения в особо крупном размере и 7 фактов контрабанды наркотиков. Из незаконного оборота изъято порядка 144 кг различных наркотических средств, в том числе 30 кг синтетики, 110 кг марихуаны, 3 кг гашиша и 800 граммов трамадола.