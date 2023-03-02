Четыре компании хотят засудить из-за построенного по госпрограмме дома в ВКО

Фото: pixabay.com / иллюстративное фото

АО "Казахстанская жилищная компания" подала иск в суд к четырём компаниям, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на inbusiness.kz.



Иск о взыскании суммы в порядке регресса предъявлен к ТОО "Құрылыс Гарант", "СӘТ ТРАНС", "Күршім Құрылыс", "AD Строй Групп" и АО "Казахский научно-исследовательский и проектный институт строительства и архитектуры" (КазНИИСА).

В целях обеспечения иска истец просил наложить арест на движимое, недвижимое имущество и денежные средства ответчиков. Специализированный межрайонный экономический суд ВКО в удовлетворении заявления о принятии обеспечительных мер отказал.

Напомним, с 2021 года жители Усть-Каменогорска не раз жаловались на качество многоэтажных домов, построенных в новом 19 микрорайоне. Дважды срывало облицовку в одном из ипотечных домов, возведённых по государственной программе жилищного строительства "Нурлы жер". Люди тогда заявили, что дом построен из бывших в употреблении строительных материалов и недоделок много.

Дом был построен за счёт бюджетных инвестиций, оператором выступало АО "Байтерек Девелопмент", которое в 2020 году реорганизовано путём присоединения к Казахстанской ипотечной компании. Заказчиком строительства от имени "Байтерек Девелопмент" выступало ТОО "ҚҰРЫЛЫС ГАРАНТ", подрядчиком – ТОО "Курчум Курылыс". Технический надзор осуществляло ТОО "AD Строй Групп", авторский надзор – КазНИИСА. Любопытно, что застройщик "Курчум Курылыс" признан банкротом спустя пять дней после реорганизации "Байтерек Девелопмент" - 21 июля 2020 года.

В 2022 году жителям многострадального девятиэтажного дома удалось отсудить у АО "Казахстанская жилищная компания" свыше 300 миллионов тенге.