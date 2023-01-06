Четвёртые сутки стоит на трассе в ВКО застрявший в снегу большегруз

Фото: noks.kz

В ВКО на трассе между Актогаем и Усть-Каменогорском четвёртые сутки стоит КамАЗ, слетевший в кювет во время метели, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Noks.kz.

"Я стою на 340 километре, — рассказал водитель по имени Владимир. — Это в 40 километрах от Аягоза в сторону Алматы. Рядом, в десяти километрах, село Шынкожа".

Дальнобойщик ночует в придорожном кафе, которое находится недалеко от места, где машина сошла с дороги. Несмотря на то, что буран закончился, и трассу прочистили, по словам водителя, никто не помогает ему с эвакуацией застрявшего большегруза.

Как сообщает издание, во второй половине дня 5 января трассу чистил частный подрядчик. Была безуспешная попытка вытащить застрявший в снегу грузовик. При буксировке порвался трос, принадлежавший водителю, и дорожники уехали.