Четверых граждан Пакистана арестовали в Казахстане — КНБ

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В селе Мерке Жамбылской области задержаны четверо граждан Пакистана за незаконное пребывание в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

Начато досудебное расследование по части 1 статьи 392 УК РК (Умышленное незаконное пересечение государственной границы РК). Подозреваемые арестованы.

2 мая на автомобильных пунктах пропуска "Сыпатай батыр" и "Кордай" пресечена попытка незаконного ввоза из Кыргызстана в Казахстан 58 тысяч пачек табачных изделий. Предварительная стоимость контрабандного товара — 17 миллионов тенге. Груз передан в департамент экономических расследований по Жамбылской области для принятия процессуального решения, сообщили в КНБ РК.