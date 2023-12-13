Четверо мужчин изнасиловали 19-летнюю девушку в Алматы

В Алматы 19-летняя девушка стала жертвой группового изнасилования, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции Алматы.

Сообщается, что инцидент произошёл в ночь с 16 на 17 ноября.

В департаменте полиции Алматы сообщили, что по данному факту управлением полиции Жетысуского района расследуется уголовное дело по статье 121 части 2 Уголовного кодекса РК.