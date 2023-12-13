Четверо мужчин изнасиловали 19-летнюю девушку в Алматы
Сегодня, 15:47
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Сегодня, 15:47Сегодня, 15:47
391Фото: vecher.kz
В Алматы 19-летняя девушка стала жертвой группового изнасилования, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции Алматы.
Сообщается, что инцидент произошёл в ночь с 16 на 17 ноября.
В департаменте полиции Алматы сообщили, что по данному факту управлением полиции Жетысуского района расследуется уголовное дело по статье 121 части 2 Уголовного кодекса РК.
"Личность одного из подозреваемых установлена. Принимаются меры к задержанию других участников преступления. Кроме того, проводится комплекс следственных и оперативных мероприятий, направленных на установление объективных обстоятельств дела. Назначена судебно-медицинская экспертиза", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.