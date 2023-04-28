Четверо граждан КНР устроили пьяный дебош в аэропорту Алматы

Четверо граждан КНР в нетрезвом состоянии сняты с авиарейса в аэропорту Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Сообщение о неадекватных пассажирах, вылетающих рейсом Алматы – Атырау, поступило в линейный отдел полиции в аэропорту города Алматы от представителя авиакомпании Air Astana", - сообщили в полиции.

Полиция установила 28, 32, 38 и 42-летних граждан Китая. По словам заявителя, во время регистрации на рейс они находились в нетрезвом состоянии, вели себя неадекватно, выражались нецензурной бранью и загрязняли место общего пользования.

"По результатам медицинского освидетельствования у правонарушителей выявлено "средняя" степень алкогольного опьянения. В отношении иностранных граждан составлен административный протокол по части 1 статьи 440 КоАП РК (Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения) и наложен штраф в размере 5 МРП каждому (17 250 тенге)", - добавили в МВД.

Материалы дела направлены в специализированный межрайонный административный суд Алматы для принятия процессуального решения.