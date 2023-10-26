Четверо детей погибли в пожаре в области Абай
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Страшная трагедия в области Абай: четверо детей из одной семьи ушли из жизни из-за отравления угарным газом, передаёт передает BaigeNews.kz со ссылкой на abainewskz.
Трагедия случилась 25 октября около 11:00 часов в городе Аягоз области Абай. Согласно неофициальной информации, в частном доме произошёл пожар, и первым на месте происшествия появился участковый инспектор полиции, который обнаружил тела четырёх детей без каких-либо признаков жизни.
Сообщается, что от отравления угарным газом скончались 8-летние близнецы и их младшие братья, 3 и 2 лет. Также сообщается, что отец работает водителем скорой помощи и на момент происшествия находился на работе, в то время как мать вышла за продуктами на базар.
Информация о произошедшем инциденте распространяется на данный момент только среди местного населения, и они уже начали собирать средства для оказания помощи молодым родителям. В связи с трагедией в областном центре уже начали переносить различные мероприятия, запланированные на 26 октября.
Самое читаемое
- Анкара разрывает энергосотрудничество с Израилем
- Появились новые шокирующие подробности трагедии в Петропавловске
- Никаких Саке-Баке не будет: в Костанае прошли слушания по будущей АЭС
- Двойная переплата, качество, утильсбор– что пугает желающих купить авто казахстанцев
- Комфортная школа на берегу Иртыша: судоремонтный завод под угрозой закрытия в Павлодаре