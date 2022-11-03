Червя обнаружили под кожей у жителя Уральска

У жителя Уральска обнаружили червя под кожей. Это первый в регионе случай дирофиляриоза, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО сообщили, что раньше заболеванию были подвержены только животные, но в последнее время в мире всё чаще регистрируют случаи дирофиляриоза среди людей.

Инфицирование происходит через кровь.

"Передаётся болезнь, зачастую, через укусы комаров. Реже через укусы блох, слепней и других видов кровососущих насекомых. А источником заразы выступают домашние животные. В организме животного взрослые дирофилярии паразитируют в сердце, лёгких, бронхах и крупных кровеносных сосудах. Когда насекомое кусает жертву, часть паразитов из хоботка попадает в кровоток следующего хозяина. Так дирофиляриоз передаётся от животного к животному и к человеку", - пояснили эпидемиологи.

Инкубационный период составляет от месяца до нескольких лет. Дирофиляриозом могут заболеть люди всех возрастов, но в наибольшей зоне риска:

заводчики собак и кошек;

люди, проживающие у открытых водоемов;

люди, часто бывающие на природе — охотники, туристы, огородники, рыбаки.

Характерный признак дирофиляриоза – ощущение ползания и шевеления живого паразита под кожей, опухоли или уплотнения. Если своевременно не удалить гельминт, в месте его локализации может образоваться абсцесс.

Жителям советуют использовать репелленты, москитные сетки для окон, защитную одежду, а также проводить профилактическую дегельминтацию домашних питомцев. При "подозрительных" укусах, повышенном зуде, нехарактерных болевых ощущениях, появлении уплотнения следует немедленно обратиться к врачу.