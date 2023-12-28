Черный чай вызывает почечную недостаточность и ухудшает зрение – правда или фейк

Казахстанцы распространяют видеопредупреждение об опасности черного пакетированного чая, и Stopfake.kz выясняли, действительно ли популярный напиток так вреден, передаёт BaigeNews.kz.

Разоблачители фейков уверены, что распространяемое казахстанцами в Instagram сообщение о том, что чёрный пакетированный чай провоцирует почечную недостаточность, повышает глазное давление и вызывает проблемы с желудочно-кишечным трактом – лишь набор безосновательных утверждений.

"Не существует научных исследований, которые доказывали бы связь между развитием почечной недостаточности или ухудшением зрения и употреблением черного чая", - пишут в Stopfake.kz.

Эксперты отметили, что научных оснований для заявлений о том, что пакетированный чай повышает риск развития почечной недостаточности, нет. И, если раньше учёные предполагали, что чрезмерное употребление черного чая может быть связано с повышенным риском формирования камней в почках, то позже исследования показали, что такой связи нет. Исследований, доказывающих существование связи между почечной недостаточностью и употреблением черного чая, нет.

Также нет и доказательство того, что черный чай негативно влияет на зрение, так как повышает внутриглазное давление.

"В 2017 году вышло исследование, в рамках которого оценивались данные 1678 человек старше 40 лет, употребляющих чай и кофе как с кофеином, так и без него. Результаты показали, что в группе людей, регулярно пьющих горячий черный чай, риск развития глаукомы был ниже, чем у тех, кто пил другие напитки или чай со льдом. Позже научное сообщество сочло исследование недостаточно убедительным, а выводы о влиянии черного горячего чая на развитие глаукомы преждевременными. Тем не менее убедительных доказательств того, что черный чай вредит зрению, так и не появилось", - сообщили в Stopfake.kz.

Поэтому специалисты заключили, что черный чай как пакетированный, так и любой другой содержит в себе кофеин и танины – дубильные вещества. Их переизбыток в организме действительно может оказывать слабительный эффект, учащать сердцебиение и провоцировать бессонницу, однако для этого необходимо выпивать в день как минимум 950 миллилитров чая, то есть примерно четыре кружки.