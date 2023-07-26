Через "Хоргос" в Казахстан пытались незаконно ввезти иностранную валюту

Фото: kgd.gov.kz

На таможенном посту "МЦПС-Хоргос" пресечены попытки провоза иностранной валюты. Об этом сообщает пресс-служба Комитета госдоходов Минфина, передаёт BaigeNews.kz.

C 1 по 20 июля на таможенном посту с помощью технических средств и служебных собак выявлены пять фактов попытки незаконного ввоза в страну денежных средств физическими лицами без декларирования на общую сумму 40,2 тысячи долларов США, 17 миллионов 788 тысяч тенге и 60 тысяч юаней.

"Согласно подпункту 7) пункта 1 статьи 343 Таможенного кодекса Республики Казахстан, таможенному декларированию подлежат наличные денежные средства и (или) дорожные чеки, если общая сумма таких наличных денежных средств и (или) дорожных чеков при их единовременном ввозе на таможенную территорию ЕАЭС или единовременном вывозе с таможенной территории ЕАЭС превышает сумму, эквивалентную десяти тысячам долларов США по курсу валют, действующему на день подачи таможенному органу пассажирской таможенной декларации", - пояснили в КГД.

По всем фактам составлены административные материалы с привлечением к административной ответственности.