Чему обучают казахстанских учителей на курсах повышения квалификации за миллиарды тенге?

Министерство просвещения Казахстана уже много лет не скупится и тратит миллиарды на курсы повышения квалификации педагогов. Тематика уроков для самих учителей – самая разная и касается не только содержания программы образования. Только в этом году общая сумма затрат на курсы повышения квалификации преподавателей превысила 18 миллиардов тенге. Эксперты же не первый год ставят под сомнение не только целесообразность таких затрат из бюджета, но и эффективность самих курсов. Они подчеркивают, что качество образования в стране за последнее десятилетие не улучшается, а напротив - ухудшается. И это несмотря на траты бюджетных денег. Чему же обучают казахстанских педагогов за миллиарды, разбирался корреспондент BaigeNews.kz.

В Казахстане обучением педагогов занимается сразу несколько подведомственных министерству просвещения организаций. Однако основной поставщик курсов по повышению квалификации - АО "Национальный институт повышения квалификации "Орлеу". Только в этом году через портал госзакупок профильное министерство заключило с указанной компанией договоры на обучение педагогов на сумму, превышающую 16 миллиардов тенге (16 206 821 645 тенге).

Создана организация больше 11 лет назад и имеет филиалы в регионах. Компания, по данным сервиса Statsnet.kz, занимается помимо "прочей деятельности в области образования", изданием журналов и периодических публикаций, арендой и управлением собственной недвижимостью, а также организацией конференций и торговых выставок. В Орлеу работает больше 1000 человек, а годовая оценочная выручка в 2022 году, как посчитал Statsnet.kz, достигла почти 39 миллиардов тенге.

К примеру, в техспецификации к одному из договоров говорится, что институт обязуется обучить свыше 2000 школьных библиотекарей в Астане, Алматы и Шымкенте формированию медийно-информационной грамотности с использованием цифровых сервисов за 218 миллионов тенге. Договор Минпросвещения заключило способом из одного источника.

Порядка 2700 руководителей школ и их заместителей познают тонкости "управленческой сетки Блэйка-Моутона" и психологии управления на основе пирамиды Маслоу. Местом проведения курсов определены те же города – столица и два южных мегаполиса. Бюджету такое повышение квалификации, по данным портала госзакупок, обойдётся в порядка 277 миллионов тенге.

А вот общая стоимость обучения учителей "развитию предметных компетенций по наиболее сложным темам" превышает миллиард тенге.

Курс должны послушать 10 700 учителей математики, русского языка и литературного чтени.

Еще одна организация, которая повышает квалификацию казахстанских педагогов – Республиканский учебно-методический центр дополнительного образования. За последние два года общая сумма договоров с компанией превысила 858 миллионов тенге. Буквально перед каникулами вышеназванный центр обязался обучить преподавателей современным моделям организации отдыха и оздоровления детей. Услугу оценили почти в 10 миллионов тенге. Обучение проходило дистанционно.

Другой не менее интересный курс, который закупили для учителей у этой организации – совершенствование профкомпетенций концертмейстера. Обучение 50 человек обходится почти в 3 миллиона тенге. К слову, создан в стране Республиканский учебно-методический центр дополнительного образования 24 года назад. В прошлом году сервис Statsnet.kz, оценил его годовую выручку в 3,7 миллиарда тенге. Занимается он "прочей деятельностью в области образования и организации отдыха, а также развлечений".

Другая компания, которая, к слову, уже успела попасть в поле зрения СМИ - Национальный институт гармоничного развития человека. Официально презентовали организацию более 2,5 лет назад. Примечательно, что почти через месяц после этого инситут сразу же заключил договоры с профильным министерством (на тот момент образования и науки – прим.автора). Свою квалификацию тогда повысили не только учителя, преподающие самопознание. Но и воспитатели, заведующие детских садов, руководители школ и их замы. Слушатели буквально нравственно-духовно просвещались на таких курсах. Именно такие задачи и указывались в техспецификации к договору на портале госзакупок. И несмотря на то, что предмет "Самопознание" исключили из программы обучения школьников, поставщик все равно продолжал повышать компетенции преподавателей дисциплины. После скандала в профильном ведомстве обещали расторгнуть договоры с институтом гармоничного развития. Уже после, судя по порталу госзакупок, организация поменяла содержание и тематику курсов. Теперь они обучают учителей профилактике насилия в организациях образования. Только в этом году Минпросвещения заключило договоры с Институтом гармоничного развития человека почти на 1,5 миллиарда тенге. А обща сумма контрактов за эти годы достигла 2,2 миллиардов тенге.

Между тем, депутат мажилиса Ирина Смирнова, считает, что такие курсы повышения квалификации казахстаснких учителей ничто иное, как пустая трата государственных денег. Средства, по мнению парламентария, целесообразнее потратить на оснащение школ.

"Все эти курсы, которые все расширяются, а их количество все увеличивается, по сути, не приносят результата. Более того, они все дорожают. Мы уже увидели, как после всех этих курсов нравственности 880 учителей смогли заплатить за сертификат, то есть их ничего не остановило... Тогда сработали ли эти курсы нравственности?", - приводит пример депутат.

Она вспоминает и недавний случай в Караганде, когда дети рассказали учителю, что им не преподавали предмет "Патриотизм и глобальные компетенции". Но, как выяснилось, оплату за преподавание предмета всё же кто-то получал.

"Сейчас распространяют в сети видео, где уже пришли к этим ребятам, которые об этом сказали учителю, и учитель сообщил дальше. Теперь ребятам говорят: "Вы не плюйте в колодец, вы об этом не говорите". То есть двойные стандарты. Тогда работают ли эти курсы? Скорей всего нет. Да это просто освоение денег. А кто является тренером на этих курсах? А кто несет вот это добро вечное?

Кто несет ответственность, если он послушал эти курсы и не применяет, а сделал все наоборот", - недоумевает представитель законодательного органа.

Ирина Смирнова подчёркивает, что государство не экономит, когда выделяет деньги на сферу образования. Однако вопросы вызывает само распределение выделенных средств и их освоение.

"Как распределяет министерство просвещения мы с вами видим, что даже в спецшколах для детей с особыми потребностями, оснащение обеспечивает Фонд "Казахстан халкына", а не лучше ли было это оснащение обеспечивать за счет тех денег, которые зря истратили на расширение каких-то мнимых курсов, которые якобы необходимы? Я знаю, что сейчас 50, по-моему, директоров школ Алматы уехали в Швейцарию изучать их опыт. Ну, как они могут опыт Швейцарии принести в свою школу через неделю? А деньги уже потрачены. Нужно говорить об эффективности использования государственных средств", - подчеркивает мажилисвумен.

Она вновь напоминает о необходимости внедрения ваучерный системы, чтобы сами учителя могли выбирать тему и направление необходимых им курсов.

"Учитель мог бы взять ваучер и пойти учиться туда, куда он считает нужным, но у нас продолжают "растить монстров", как Орлеу, как сейчас Институт гармоничного развития человека. Кого они собираются развивать?", - недоумевает Ирина Смирнова.

По её мнению, получив ваучер, педагоги смогли бы повышать квалификацию в конкурентной среде. Тогда бы, возможно, курсы за миллиарды действительно помогали педагогам.

В самом министерстве просвещения объяснили, что повышение квалификации казахстанских педагогов проводится в соответствии с государственной политикой обеспечения качества.

"Согласно Законам Республики Казахстан "Об образовании" и "О статусе педагога" каждый педагог имеет равные возможности проходить курсы повышения квалификации раз в три года как за счет государственного заказа, так и за счет других источников. Соответственно, это требует определенных финансовых затрат", - сообщили в ведомстве.

Нас заверили, что по каждой программе министерство проводит экспертизу на предмет актуальности и научности ее содержания. А главный поставщик курсов для казахстанских учителей готовит для них новые образовательные программы.

"В настоящее время АО "НЦПК "Өрлеу" разрабатывает образовательные программы нового формата, включающие 5 модулей, которые охватывают нормативные и правовые основы образовательного процесса, аспекты воспитательной и психолого-педагогической работы, содержание и методы обучения для повышения функциональной грамотности обучающихся, развитие IT-компетенций и исследовательских умений. Особенностью этих программ являются направленность на системное развитие профессиональных компетенций педагога и обеспечение ценностно-ориентированной практики обучения", - отчитались в Минпросвещения.

Что касается ваучерной системы обучения учителей, то в профильном ведомстве все еще "всесторонне изучают" её. Более того, из официального ответа следует, что в министерстве особенно озабочены условиями работы ваучеров на принципах "академической честности, прозрачности и эффективности".

О том, сколько средств потребуется на разработку программ нового формата "Орлеу" нашему порталу не уточнили.