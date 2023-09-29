Чемпионка Азиады из Казахстана сыграла на китайском музыкальном инструменте

В Китае начали масштабно праздновать одну из важных для страны дат - праздник середины осени, или как его называют в простонародье, праздник полной Луны. Корреспондент BaigeNews.kz направился в Атлетическую деревню, где проходят торжества в честь знаменательной даты для спортсменов, тренеров, штабов команд и журналистов, и стал свидетелем интересного момента.

Праздник середины осени - один из любимых у жителей Китая. По словам местных журналистов, это семейный праздник, в этот день жители страны собираются семьями, вместе наслаждаются видом полной Луны и готовят праздничный ужин.

Одним из символов праздника является белый кролик и изображение полнолуния. Основная суть праздника в том, чтобы объединиться и не быть одинокими.

По всему Китаю проходят концерты, магазины устраивают сюрпризы для покупателей, угощают фирменной лепешкой, которую пекут специально к празднику. Жители поздравляют друг друга словами: “Zhong qui kuai ly”.

В атлетической деревне Азиады организовали настоящий праздник для всех участников континентальных игр. В программу входил обмен значками, перформансы, а также концертная программа с интерактивом.

В одном из таких интерактивов чемпионка мира и Азиады по пулевой стрельбе казахстанка Зухра Иргазарова вызвалась испытать себя в игре на китайском щипковом инструменте под названием гучжэн.

Соревнования по пулевой стрельбе на Азиаде уже завершились, Зухра везёт домой золотую и серебряную награды.

Спортсменка рассказала, что в детстве занималась музыкой, и ей было интересно попробовать исполнить что-то на новом для себя музыкальном инструменте.

Другие атлеты из сборной Казахстана, не занятые в соревнованиях, также посетили праздник в Атлетической деревне, начавшийся немного позже запланированного из-за внезапно хлынувшего дождя.