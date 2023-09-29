Чемпионка Азиады из Казахстана сыграла на китайском музыкальном инструменте
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В Китае начали масштабно праздновать одну из важных для страны дат - праздник середины осени, или как его называют в простонародье, праздник полной Луны. Корреспондент BaigeNews.kz направился в Атлетическую деревню, где проходят торжества в честь знаменательной даты для спортсменов, тренеров, штабов команд и журналистов, и стал свидетелем интересного момента.
Праздник середины осени - один из любимых у жителей Китая. По словам местных журналистов, это семейный праздник, в этот день жители страны собираются семьями, вместе наслаждаются видом полной Луны и готовят праздничный ужин.
Одним из символов праздника является белый кролик и изображение полнолуния. Основная суть праздника в том, чтобы объединиться и не быть одинокими.
По всему Китаю проходят концерты, магазины устраивают сюрпризы для покупателей, угощают фирменной лепешкой, которую пекут специально к празднику. Жители поздравляют друг друга словами: “Zhong qui kuai ly”.
В атлетической деревне Азиады организовали настоящий праздник для всех участников континентальных игр. В программу входил обмен значками, перформансы, а также концертная программа с интерактивом.
В одном из таких интерактивов чемпионка мира и Азиады по пулевой стрельбе казахстанка Зухра Иргазарова вызвалась испытать себя в игре на китайском щипковом инструменте под названием гучжэн.
Соревнования по пулевой стрельбе на Азиаде уже завершились, Зухра везёт домой золотую и серебряную награды.
Спортсменка рассказала, что в детстве занималась музыкой, и ей было интересно попробовать исполнить что-то на новом для себя музыкальном инструменте.
Другие атлеты из сборной Казахстана, не занятые в соревнованиях, также посетили праздник в Атлетической деревне, начавшийся немного позже запланированного из-за внезапно хлынувшего дождя.
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