Чемпионат по теннису на колясках пройдёт в Астане

Фото: pixabay.com

В Астане пройдёт первенство страны по теннису на колясках, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство культуры и спорта РК.

Чемпионат Казахстана по теннису на колясках среди спортсменов с инвалидностью опорно-двигательного аппарата пройдёт 27-30 июля. В нём примут участие более 40 спортсменов из семи регионов Казахстана. Основная цель чемпионата — развитие тенниса на колясках в стране и выявление сильнейших спортсменов для формирования сборных команд РК.

Отмечается, что теннис на колясках — относительно новый паралимпийский вид спорта, находящийся в стадии активного развития. Первый чемпионат по этому виду спорта состоялся в 2022 году, в котором участвовали 20 спортсменов из шести регионов Казахстана.