Чемпионат Казахстана по мотокроссу проходит в Актобе

В Актобе стартовал чемпионат страны по мотокроссу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат региона.



В нём приняли участие 70 спортсменов из городов Астана и Алматы, Костанайской, Мангистауской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Актюбинской областей.

Спортсмены соревновались в семи классах, пять из которых были учтены в чемпионате.



Спортсмены, представлявшие Актюбинскую область, уступили сборной Астаны. В копилке актюбинцев две золотые и три бронзовые медали. В общекомандном зачёте они заняли II место. На третьем месте — команда Костанайской области.

В 2022 году на чемпионате РК команда Актюбинской области заняла первое место в общекомандном зачёте.