  • 4 Сентября, 03:22
  • BAIGENEWS
Президент Казахстана назначил новых помощников
Осенний призыв стартовал в Казахстане
Зульфия Сулейменова освобождена от должности министра экологии РК
Экс пресс-секретарь Токаева назначен на новую должность
Аида Балаева освобождена от должности заместителя руководителя АП
Село в Акмолинской области закрыли на карантин
Медосвидетельствование водителей в Казахстане переводят в электронный формат
Глубокая переработка мяса, молока и зерна: Токаев определил приоритетные направления для АПК
Освоение залежей редкоземельных металлов Токаев объявил приоритетной задачей
Таможенные сборы за доставку посылок из-за рубежа отменили в Казахстане
"Тобол" потерпел разгромное поражение и вылетел из Лиги Конференций
Тушить пожар в Наурузумском заповеднике помогают силы трех регионов РК
Смерть роженицы в Жанаозене: врачи получили строгий выговор
Казахстанского теннисиста подозревают в договорных матчах
В Астане резко выросла активность на рынке жилья

Чемпионат Казахстана по мотокроссу проходит в Актобе

Сегодня, 02:37
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
акимат Актюбинской области Сегодня, 02:37
Сегодня, 02:37
134
Фото: акимат Актюбинской области

В Актобе стартовал чемпионат страны по мотокроссу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат региона.
 
В нём приняли участие 70 спортсменов из городов Астана и Алматы, Костанайской, Мангистауской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Актюбинской областей.

Спортсмены соревновались в семи классах, пять из которых были учтены в чемпионате. 
 
Спортсмены, представлявшие Актюбинскую область, уступили сборной Астаны. В копилке актюбинцев две золотые и три бронзовые медали. В общекомандном зачёте они заняли II место. На третьем месте — команда Костанайской области.

В 2022 году на чемпионате РК команда Актюбинской области заняла первое место в общекомандном зачёте.

Самое читаемое

Наверх