Чемпионат Казахстана по мотокроссу проходит в Актобе
Сегодня, 02:37
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Сегодня, 02:37Сегодня, 02:37
134Фото: акимат Актюбинской области
В Актобе стартовал чемпионат страны по мотокроссу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат региона.
В нём приняли участие 70 спортсменов из городов Астана и Алматы, Костанайской, Мангистауской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Актюбинской областей.
Спортсмены соревновались в семи классах, пять из которых были учтены в чемпионате.
Спортсмены, представлявшие Актюбинскую область, уступили сборной Астаны. В копилке актюбинцев две золотые и три бронзовые медали. В общекомандном зачёте они заняли II место. На третьем месте — команда Костанайской области.
В 2022 году на чемпионате РК команда Актюбинской области заняла первое место в общекомандном зачёте.
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