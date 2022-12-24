Чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен: "Жду рождественского чуда в Алматы"

Фото: kazchess.kz

Действующий Чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен прибыл в Алматы. В аэропорту его встретила юная шахматистка Дилайла Садвакасова, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на Казахстанскую федерацию шахмат.

Дилайла — чемпионка Казахстана по блицу, победительница Кубка Карпова 2019 года, обладательница премии Международной шахматной федерации FIDE. Шахматистка награждена за создание уникального культурно-просветительского проекта "Шахматные истории с Дилайлой", где рассказывает о чемпионах и чемпионках мира по шахматам. Среди выбранных участниц Дилайла — единственный ребёнок. Стоит отметить, что 2022 год был объявлен FIDE годом женщины в шахматах.

"Я восхищаюсь карьерой Магнуса Карлсена и считаю, что в становлении его как чемпиона большая роль и заслуга его отца. Также и меня поддерживают родные, без их поддержки не было бы моих успехов. Я взяла автограф не только у Магнуса, но и у его отца", - говорит девятилетняя Дилайла.

Сам Магнус в своём Instagram тоже порадовался приезду в южную столицу Казахстана.

"Жду рождественского чуда в Алматы", — написал Магнус в сторис.

Чемпионат мира по шахматам пройдет в Алматы 25-30 декабря 2022 года. Ведущие шахматисты из 50 стран сойдутся в борьбе за титулы. Организаторами турнира являются ФИДЕ и Казахстанская Федерация шахмат.

Турнир пройдет во Дворце спорта и культуры имени Балуана Шолака. Чемпионат проводится при поддержке акимата Алматы и Министерства культуры и спорта страны. Призовой фонд соревнований — миллион долларов США.

Фаворитами открытого Чемпионата считаются действующий чемпион мира Магнус Карлсен из Норвегии, Хикару Накамура и Фабиано Каруана, представляющие США, а также Ян Непомнящий от FIDE, Аниш Гири из Нидерландов, Александр Грищук от ФИДЕ, Шахрияр Мамедьяров, представляющий Азербайджан, Ян-Кшиштоф Дуда из Польши, Юй Янъи из Китая, действующий чемпион Максим Вашье-Лаграв из Франции, также участвуют много других именитых шахматистов.

Среди женщин выступают такие сильнейшие шахматисты, как Александра Горячкина (ФИДЕ), Катерина Лагно (ФИДЕ), Хампи Конеру (Индия), Тан Чжунъи (Китай), Нана Дзагнидзе (Грузия), Харика Дронавалли (Индия), Жансая Абдумалик (Казахстан), Сарасадат Хадемальшарьех (Иран), Антоанета Стефанова (Болгария), действующие чемпионы Александра Костенюк (ФИДЕ) и Бибисара Асаубаева (Казахстан), а также многие другие звёзды.

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен с 2013 года становился чемпионом мира пять раз и будет им до окончания матча Яном Непомнящий – Дин Лижэнь, который пройдёт в 2023 году. Магнус — трёхкратный чемпион мира в рапиде и пятикратный — в блице. Его максимальный рейтинг 2882 (май 2014 и август 2019) – самый высокий в истории.